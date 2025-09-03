На 10-20%: в Кабмине прогнозируют рост тарифов на электроэнергию с 2026 года, — ЭП

В 2026-2028 годах Министерство экономики прогнозирует рост тарифов на электроэнергию для населения. С декабря по декабрь соответствующих лет ожидается повышение цены на свет для бытовых потребителей ориентировочно на 10-20%.

О прогнозируемом росте тарифов на электроэнергию пишет "Экономическая правда" со ссылкой на письмо Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины №3011-02/30287-03. По словам журналистов, содержание этого письма было раскрыто Министерством финансов на заседании Кабинета министров Украины 3 сентября в заключении к проекту решения, которое касается деятельности ГП "Гарантированный покупатель".

Письмо Минэкономики содержит уточненные сценарные условия функционирования экономики на 2026-2028 годы, пишет издание. Согласно этим прогнозам, ежегодно электроэнергия для населения будет дорожать на 15% (плюс-минус 5%).

В Кабинете министров Украины, Министерстве экономики и Министерстве финансов на момент публикации новости не давали комментариев относительно обнародованных журналистами прогнозов.

Напомним, 28 августа Фокус писал, какие коммунальные услуги для украинцев подорожают уже с осени. При этом согласно решению Правительства тарифы на газ, отопление и электроэнергию должны оставаться неизменными в условиях военного положения как минимум до конца апреля 2026 года.

Национальный банк Украины в августе спрогнозировал повышение тарифов на коммуналку в 2026 году, однако народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк заявил, что не видит оснований для подорожания коммунальных услуг для населения.