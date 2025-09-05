Часті зміни роботи більше не гарантують вищу зарплату, — The Economist

Протягом багатьох років найпоширенішою порадою для тих, хто прагнув підвищити заробітну плату, була зміна місця роботи.

Але в США ця стратегія рівномірно втрачає актуальність. Уперше за останні 15 років швидше зростають доходи тих, хто залишається на своєму робочому місці, ніж у тих, хто переходить до нового роботодавця. Про це повідомляє Центр економічної стратегії з посиланням на The Economist.

Після пандемії на ринку праці почалася так звана "Ера великих відставок": через дефіцит кадрів компанії змагалися за працівників, пропонуючи вигідніші умови новачкам. Це давало змогу швидко збільшувати доходи. Однак уже в березні 2025 року різниця між зростанням зарплат у "новачків" і тих, хто залишився на місці, скоротилася з 8,4% у 2022 році до 1,9%.

Аналітики зазначають, що ринок праці США "охолоджується". Приватний сектор створює менше нових робочих місць, зростає безробіття серед випускників, а співвідношення вакансій до претендентів знизилося до рівня 1:1. Малий бізнес демонструє найнижчі темпи підвищення зарплат з часів пандемії, а ситуацію ускладнюють скорочення консалтингу та проблеми в ІТ-галузі, пов'язані з конкуренцією зі штучним інтелектом.

Водночас, український ринок праці має інші тенденції. За даними НБУ, у серпні 2025 року кількість нових резюме зростала швидше за попит на працівників, хоча темпи цього зростання дещо сповільнилися. Дефіцит кадрів залишався високим, що підтримувало підвищення зарплат, хоча їхній приріст теж почав гальмувати.

За опитуванням Інституту економічних досліджень, у липні пошук кваліфікованих кадрів для роботодавців став трохи простішим, тоді як знайти некваліфікованих працівників стало складніше через високий попит на сезонних робітників. При цьому, середня зарплата в червні вперше з початку року не зросла і залишилася на рівні 25 тис. грн. Водночас кількість кандидатів на ринку праці була рекордною за останні два роки.

Нагадаємо, роботодавці в Україні відчувають брак водіїв, швачок, електриків і слюсарів.

Інфляція в Україні гальмує зростання реальних зарплат. Пропозицій вакансій стало більше, кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях збільшилася на 82%.