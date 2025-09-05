Частые смены работы больше не гарантируют более высокую зарплату, — The Economist

На протяжении многих лет самым распространенным советом для тех, кто стремился повысить заработную плату, было изменить место работы.

Но в США эта стратегия равномерно теряет актуальность. Впервые за последние 15 лет быстрее растут доходы остающихся на своем рабочем месте, чем у тех, кто переходит к новому работодателю. Об этом сообщает Центр экономической стратегии со ссылкой на The Economist.

После пандемии на рынке труда началась так называемая "Эра больших отставок": из-за дефицита кадров компании соревновались за работников, предлагая более выгодные условия новичкам. Это позволяло быстро увеличивать доходы. Однако уже в марте 2025 года разница между ростом зарплат у "новичков" и оставшихся на месте сократилась с 8,4% в 2022 году до 1,9%.

Аналитики отмечают, что рынок труда США "охлаждается". Частный сектор создает меньше новых рабочих мест, растет безработица среди выпускников, а соотношение вакансий к соискателям снизилось до уровня 1:1. Малый бизнес демонстрирует самые низкие темпы повышения зарплат со времен пандемии, а ситуацию усложняют сокращение консалтинга и проблемы в ИТ-отрасли, связанные с конкуренцией с искусственным интеллектом.

В то же время, украинский рынок труда имеет другие тенденции. По данным НБУ, в августе 2025 года количество новых резюме росло быстрее спроса на работников, хотя темпы этого роста несколько замедлились. Дефицит кадров оставался высоким, что поддерживало повышение зарплат, хотя их прирост тоже начал тормозить.

По опросу Института экономических исследований, в июле поиск квалифицированных кадров для работодателей стал немного проще, тогда как найти неквалифицированных работников стало сложнее из-за высокого спроса на сезонных рабочих. При этом, средняя зарплата в июне впервые с начала года не выросла и осталась на уровне 25 тыс. грн. В то же время количество кандидатов на рынке труда было рекордным за последние два года.

Напомним, работодатели в Украине испытывают нехватку водителей, швей, электриков и слесарей.

Инфляция в Украине тормозит рост реальных зарплат. Предложений вакансий стало больше, количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях увеличилось на 82%.