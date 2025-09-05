У Дніпрі ввели графіки вимкнення світла через атаки ЗС РФ: коли будуть блекаути (скріншот)

Атака російських окупантів Дніпром призвела до того, що в місті діятимуть графіки відключень світла.

У Дніпрі відключатимуть електроенергію 6 вересня через аварійну ситуацію. Про це повідомила "Центральна енергетична компанія" міста.

Згідно з графіками, першу чергу відключатимуть у такі періоди:

з 2:00 до 7:00;

з 12:00 до 17:00;

з 22:00 до 24:00.

Другу чергу відключать за цим розкладом:

з 0:00 до 2:00;

з 7:00 до 12:00;

з 17:00 до 22:00.

