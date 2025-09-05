Економіка Російсько-українська війна Віялові відключення після обстрілів РФ Обстріли міст України
У Дніпрі ввели графіки вимкнення світла через атаки ЗС РФ: коли будуть блекаути (скріншот)
Атака російських окупантів Дніпром призвела до того, що в місті діятимуть графіки відключень світла.
У Дніпрі відключатимуть електроенергію 6 вересня через аварійну ситуацію. Про це повідомила "Центральна енергетична компанія" міста.
Згідно з графіками, першу чергу відключатимуть у такі періоди:
з 2:00 до 7:00;
з 12:00 до 17:00;
з 22:00 до 24:00.
Другу чергу відключать за цим розкладом:
з 0:00 до 2:00;
з 7:00 до 12:00;
з 17:00 до 22:00.
