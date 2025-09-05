В Днепре ввели графики отключения света из-за атак ВС РФ: когда будут блэкауты (скриншот)
Атака российских оккупантов по Днепру привела к тому, что в городе будут действовать графики отключений электричества. У некоторых жителей нет света по 12 часов в день.
В Днепре будут отключать электроэнергию 6 сентября из-за аварийной ситуации. Об этом сообщила "Центральная энергетическая компания" города.
Согласно графикам, первую очередь будут отключать в такие периоды:
с 2:00 до 7:00;
с 12:00 до 17:00;
с 22:00 до 24:00.
Вторую очередь отключат по данному расписанию:
с 0:00 до 2:00;
с 7:00 до 12:00;
с 17:00 до 22:00.
У некоторых потребителей нет света по 12 часов в сутки, сообщают в соцсетях.
Свет отключают из-за локального дефицита мощности в сетях потребителей, которые повреждены после ночной атаки армии РФ еще 30 августа. Дома потребителей будут запитываться поочередно на 5 часов до устранения повреждений, обещают энергетики.
Отметим, что 3 сентября в Днепре местные жители перекрывали улицу Рабочую в знак протеста против блэкаутов с 30 августа. Электричество, по их словам, давали на несколько часов в день.
Напомним, энергоинфраструктура Украины остается приоритетной целью для российских ракетных и дронов. Эксперты прогнозировали, что глобальных проблем с энергоснабжением зимой не будет.
В конце августа из-за массированной атаки дронами по Сумам были повреждены объекты инфраструктуры. В городе пропадал свет.