В Днепре ввели графики отключения света из-за атак ВС РФ: когда будут блэкауты (скриншот)

Атака российских оккупантов по Днепру привела к тому, что в городе будут действовать графики отключений электричества. У некоторых жителей нет света по 12 часов в день.

В Днепре будут отключать электроэнергию 6 сентября из-за аварийной ситуации. Об этом сообщила "Центральная энергетическая компания" города.

Согласно графикам, первую очередь будут отключать в такие периоды:

с 2:00 до 7:00;

с 12:00 до 17:00;

с 22:00 до 24:00.

Вторую очередь отключат по данному расписанию:

с 0:00 до 2:00;

с 7:00 до 12:00;

с 17:00 до 22:00.

У некоторых потребителей нет света по 12 часов в сутки, сообщают в соцсетях.

Свет отключают из-за локального дефицита мощности в сетях потребителей, которые повреждены после ночной атаки армии РФ еще 30 августа. Дома потребителей будут запитываться поочередно на 5 часов до устранения повреждений, обещают энергетики.

Отметим, что 3 сентября в Днепре местные жители перекрывали улицу Рабочую в знак протеста против блэкаутов с 30 августа. Электричество, по их словам, давали на несколько часов в день.

Напомним, энергоинфраструктура Украины остается приоритетной целью для российских ракетных и дронов. Эксперты прогнозировали, что глобальных проблем с энергоснабжением зимой не будет.

В конце августа из-за массированной атаки дронами по Сумам были повреждены объекты инфраструктуры. В городе пропадал свет.