НБУ знову знизив курс долара після різкого підвищення

Національний банк України зменшив офіційний курс долара щодо гривні. Таким чином, гривня зміцнюється.

Курси ключових валют в Україні на 10 вересня змінено — гривня зміцнюється як до долара, так і до євро. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 10 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,12 гривень за 1 долар (-0,12 грн порівняно з 9 вересня).

Офіційний курс євро становитиме 48,29 гривень за 1 євро (-0,1 грн).

На міжбанку сьогодні курс зріс на 1 копійку до 41,21-41,24 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

На готівковому ринку 9 вересня 2025 року курс основної резервної валюти впав до 41,45 гривень за долар, а ось курс євро зріс до 48,65 гривень за євро.

Нагадаємо, економісти радили українцям вкладатися в долари та золото. При цьому не варто ганятися за євро, курс якого вже на максимумі.

Курс євро в Україні наприкінці червня поставив рекорд, піднявшись до 48,20 гривень. Тоді як долар з квітня втрачав позиції.