НБУ снова понизил курс доллара после резкого повышения

Национальный банк Украины уменьшил официальный курс доллара по отношению к гривне. Таким образом, гривна укрепляется.

Курсы ключевых валют в Украине на 10 сентября изменены — гривна укрепляется как к доллару, так и к евро. Об этом сообщается на сайте регулятора.

График курса валют

Официальный курс доллара на 10 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,12 гривен за 1 доллар (-0,12 грн по сравнению с 9 сентября).

Официальный курс евро составит 48,29 гривен за 1 евро (-0,1 грн).

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 41,21-41,24 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

На наличном рынке 9 сентября 2025 года курс основной резервной валюты упал до 41,45 гривен за доллар, а вот курс евро вырос до 48,65 гривен за евро.

Напомним, экономисты советовали украинцам вкладываться в доллары и золото. При этом не стоит гоняться за евро, курс которого уже на максимуме.

Курс евро в Украине в конце июня поставил рекорд, поднявшись до 48,20 гривен. Тогда как доллар с апреля терял позиции.