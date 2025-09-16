В Україні подорожчав популярний салатний овоч: як змінилася ціна з початку тижня

В Україні другий тиждень поспіль продовжують дорожчати тепличні помідори.

Головною причиною подорожчання аналітики проекту EastFruit називають скорочення вибірок овочів в українських тепличних комбінатах, що призвело до зниження обсягів пропозиції цієї продукції на ринку.

Тільки з початку цього тижня ціна на тепличні помідори зросла в середньому на 14%. Виробники готові відвантажувати популярний овоч по 35-55 грн/кг залежно від якості, калібру та обсягу партії.

Ще один фактор подорожчання — суттєва активізація попиту, оскільки триває сезон заготівлі на зиму, а помідор є одним із найпопулярніших інгредієнтів для приготування соусів, салатів та інших закруток.

За словами виробників, зростаючу зацікавленість в оптовій закупівлі томатів почали проявляти роздрібні мережі та оптові компанії. Крім того, на ціну вплинуло і подорожчання ґрунтових помідорів на ринку.

Незважаючи на зростання вартості цього овоча, ціни порівняно з аналогічним періодом минулого року залишаються на 30% нижчими.

А ось що стосується тепличних огірків, то ціни на них демонструють зниження щонайменше на 16%. Продавці зазначають, що зниження цін було очікуваним. З кожним днем зростає пропозиція огірків другого обороту, тоді як попит залишається низьким. Сприятливі погодні умови практично по всій території країни сприяли збільшенню обсягу продукції на ринку.

Якщо говорити про інші продукти, то на тлі скорочення пропозиції білоголової капусти і лохини їхні ціни істотно зросли, тоді як картопля і томати, навпаки, подешевшали завдяки високому врожаю.

