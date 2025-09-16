В Украине подорожал популярный салатный овощ: как изменилась цена с начала недели

В Украине вторую неделю подряд продолжают дорожать тепличные помидоры.

Главной причиной подорожания аналитики проекта EastFruit называют сокращение выборок овощей в украинских тепличных комбинатах, что привело к снижению объемов предложения данной продукции на рынке.

Только с начала этой недели цена на тепличные помидоры выросла в среднем на 14%. Производители готовы отгружать популярный овощ по 35-55 грн/кг в зависимости от качества, калибра и объема партии.

Еще один фактор подорожания – существенная активизация спроса, поскольку продолжается сезон заготовки на зиму, а помидор является одним из самых популярны ингредиентов для приготовления соусов, салатов и прочих закруток.

По словам производителей, растущую заинтересованность в оптовой закупке томатов начали проявлять розничные сети и оптовые компании. Кроме того, на цену повлияло и подорожание грунтовых помидоров на рынке.

Несмотря на рост стоимости этого овоща, цены по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остаются на 30% ниже.

А вот что касается тепличных огурцов, то цены на них демонстрируют снижение минимум на 16%. Продавцы отмечают, что снижение цен было ожидаемым. С каждым днем растет предложение огурцов второго оборота, тогда как спрос остается низким. Благоприятные погодные условия практически по всей территории страны способствовали увеличению объема продукции на рынке.

Если говорить о других продуктах, то на фоне сокращения предложения белокочанной капусты и голубики их цены существенно выросли, в то время как картофель и томаты, напротив, подешевели благодаря высокому урожаю.

Напомним, как меняются цены на овощи в Украине.

