Одна з країн Європи скасує тимчасовий захист для частини українців: кого це торкнеться

Статус захисту S для біженців з України діятиме у Швейцарії щонайменше до березня 2027 року. Втім з 1 листопада 2025 року країна обмежить надання тимчасового захисту для жителів низки західних областей України, оскільки їх повернення додому "вважається доцільним".

Розрізняти регіони при наданні тимчасового захисту біженців з України у Швейцарії вимагав парламент. Медіа Blue News пише, що Федеральна рада на вимогу парламентарів поділила регіони за тим, чи вважається повернення до них "доцільним" або "недоцільним".

"Доцільно", на думку уряду Швейцарії, повертатися до Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

За словами журналістів, нова норма ухвалена 8 жовтня та діятиме з 1 листопада. При цьому тих українців, які вже отримали статус S, це обмеження не стосуватиметься.

Згідно з новими правилами, громадяни України, які більше не можуть отримати статус захисту S, мають право подати заяву на отримання притулку. Для тих, хто вже має цей статус, Федеральна рада має намір продовжити його до 4 березня 2027 року. Також не планується припиняти підтримку біженців із цим статусом.

Зазначимо, статус S у Швейцарії передбачає право на міжнародний захист, соціальні виплати та офіційне працевлаштування.

