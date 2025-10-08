Одна из стран Европы отменит временную защиту для части украинцев: кого это коснется

Статус защиты S для беженцев из Украины будет действовать в Швейцарии как минимум до марта 2027 года. Впрочем, с 1 ноября 2025 года страна ограничит предоставление временной защиты для жителей ряда западных областей Украины, поскольку их возвращение домой "считается целесообразным".

Related video

Различать регионы при предоставлении временной защиты беженцев из Украины в Швейцарии потребовал парламент. Медиа Blue News пишет, что Федеральный совет по требованию парламентариев поделил регионы по тому, считается ли возвращение в них "целесообразным" или "нецелесообразным".

"Целесообразно", по мнению правительства Швейцарии, возвращаться в Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области.

По словам журналистов, новая норма принята 8 октября и будет действовать с 1 ноября. При этом тех украинцев, которые уже получили статус S, это ограничение не будет касаться.

Согласно новым правилам, граждане Украины, которые больше не могут получить статус защиты S, имеют право подать заявление на получение убежища. Для тех, кто уже имеет этот статус, Федеральный совет намерен продлить его до 4 марта 2027 года. Также не планируется прекращать поддержку беженцев с этим статусом.

Отметим, статус S в Швейцарии предусматривает право на международную защиту, социальные выплаты и официальное трудоустройство.

Напомним, 3 октября СМИ писали, что поскольку временная защита для украинцев в ЕС подходит к концу, в Германии федеральные земли получили поручение ускорить переход беженцев на долгосрочные виды на жительство.

7 октября Фокус со ссылкой на исследование компании Gremi Personal писал, что 80% украинцев в Польше трудоустроены на неизменной базе. При этом лишь 11% респондентов опроса чувствуют себя интегрированными в польское общество.