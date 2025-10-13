Багатих майже немає: українці оцінили свій матеріальний рівень (інфографіка)

Близько чверті українців вважають свою сім'ю бідною, а багатих серед населення практично немає.

Related video

Більшість громадян (72,4%) оцінюють рівень добробуту своєї родини як середній. Про це повідомляє Інститут соціології НАН України в межах моніторингу "Українське суспільство" за 2025 рік.

Українці оцінили свій матеріальний рівень

У категорії "бідні" опинилися 21,9% респондентів, а 3,5% визнали своє становище жебрацьким. Заможними себе вважають лише 2,1% опитаних, а справжніх багатих серед українців виявилося всього 0,2%.

Цікаво, що при всьому цьому українці зазначають, на чому економити не доводиться. Більшість респондентів заявили, що їм вистачає коштів на продукти харчування (67,3%), оплату комунальних послуг (59,7%) і купівлю бюджетної електроніки (59,6%). А ось на нову велику побутову техніку готові виділяти кошти тільки чверть опитаних — 25,5%.

Нагадаємо, 1 жовтня Данило Гетманцев пояснив, які податки платитимуть таксисти.

Фокус також писав про те, що в Україні знизився показник середньої зарплати для обчислення пенсій.