Богатых почти нет: украинцы оценили свой материальный уровень (инфографика)

Около четверти украинцев считают свою семью бедной, а богатых среди населения практически нет.

Большинство граждан (72,4%) оценивают уровень благосостояния своей семьи как средний. Об этом сообщает Институт социологии НАН Украины в рамках мониторинга "Украинское общество" за 2025 год.

Украинцы оценили свой материальный уровень

В категории "бедные" оказались 21,9% респондентов, а 3,5% признали свое положение нищенским. Зажиточными себя считают лишь 2,1% опрошенных, а настоящих богатых среди украинцев оказалось всего 0,2%.

Интересно, что при всем этом украинцы отмечают, на чем экономить не приходится. Большинство респондентов заявили, что им хватает средств на продукты питания (67,3%), оплату коммунальных услуг (59,7%) и покупку бюджетной электроники (59,6%). А вот на новую крупную бытовую технику готовы выделять средства только четверть опрошенных — 25,5%.

