Пенсіонери мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня: хто ризикує втратити виплати

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які проживають за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях України, повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня. В іншому випадку ПФУ призупинить виплати на їхні рахунки до підтвердження особи.

Фізична ідентифікація пенсіонерів проводиться кожного року. На сайті Пенсійного фонду України пояснюється, що громадяни можуть проходити цю процедуру за допомогою відеоконференцзв'язку. На вебпорталі електронних послуг ПФУ додано опцію, яка дозволяє українцям за кордоном записатися на ідентифікацію по відео, поставивши відповідну позначку.

Скористатися сервісом можуть також жителі тимчасово окупованих Росією територій — їм при заповненні онлайн-форми "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку" не потрібно ставити позначку про проживання за межами України.

Як пройти ідентифікацію пенсіонерам по відеозв'язку

Щоб записатися на ідентифікацію за відеозв'язком, потрібно зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ й у верхній частині екрана натиснути на вкладку "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку".

Потрібно обрати на сайті ПФУ заяву на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку Фото: ПФУ

Після ознайомлення з інформацією про категорії отримувачів, для яких реалізовано сервіс, якщо ви належите до однієї з них, потрібно натиснути кнопку "Продовжити".

Пройти ідентифікацію по відеозв'язку можуть окремі категорії пенсіонерів Фото: ПФУ

В наступній формі необхідно заповнити всі позначені зірочкою "*" поля та виконати вказівки на екрані.

Форма заяви на ідентифікацію пенсіонерів у режимі відеоконференцзв'язку Фото: ПФУ

У формі потрібно заповнити особисті дані:

інформацію з документа, що посвідчує особу;

адресу електронної пошти та номер телефону для зворотного контакту від фахівців ПФУ;

обрати зі списку спосіб проведення відеоідентифікації (Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom).

Пенсіонери можуть обрати спосіб проведення відеоідентифікації зі списку Фото: ПФУ

За потреби можна вказати додатковий вид послуги, яка може бути необхідна під час відеоідентифікації (перекладач жестової мови, фізичний супровід персонального асистента чи помічника тощо).

При оформлені заяви можна обрати додаткові послуги для відеоідентифікації Фото: скриншот

Пенсіонери, які наразі тимчасово проживають за межами України, можуть поставити відповідну позначку.

Пенсіонери, які тимчасово проживають за кордоном, можуть поставити відповідну позначку Фото: ПФУ

Після цього необхідно надати згоду на отримання від ПФУ e-mail-повідомлень і натиснути кнопку "Подати заяву". Також до заяви можна прикріпити файли: відскановані паспорт, пенсійне посвідчення, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтво про народження, трудову книжку тощо.

Інформація про день і час проведення відеоконференції надійде на адресу електронної пошти після опрацювання заяви.

