Пенсионеры должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря: кто рискует потерять выплаты

Пенсионеры и получатели страховых выплат, проживающие за рубежом или на временно оккупированных территориях Украины, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря. В противном случае ПФУ приостановит выплаты на их счета до подтверждения личности.

Физическая идентификация пенсионеров проводится каждый год. На сайте Пенсионного фонда Украины объясняется, что граждане могут проходить эту процедуру с помощью видеоконференцсвязи. На веб-портале электронных услуг ПФУ добавлена опция, которая позволяет украинцам за рубежом записаться на идентификацию по видео, поставив соответствующую отметку.

Воспользоваться сервисом могут также жители временно оккупированных Россией территорий — им при заполнении онлайн-формы "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи" не нужно ставить отметку о проживании за пределами Украины.

Как пройти идентификацию пенсионерам по видеосвязи

Чтобы записаться на идентификацию по видеосвязи, нужно зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ и в верхней части экрана нажать на вкладку "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи".

Нужно выбрать на сайте ПФУ заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи Фото: ПФУ

После ознакомления с информацией о категориях получателей, для которых реализован сервис, если вы принадлежите к одной из них, нужно нажать кнопку "Продолжить".

Пройти идентификацию по видеосвязи могут отдельные категории пенсионеров Фото: ПФУ

В следующей форме необходимо заполнить все обозначенные звездочкой "*" поля и выполнить указания на экране.

Форма заявления на идентификацию пенсионеров в режиме видеоконференцсвязи Фото: ПФУ

В форме нужно заполнить личные данные:

информацию из документа, удостоверяющего личность;

адрес электронной почты и номер телефона для обратного контакта от специалистов ПФУ;

выбрать из списка способ проведения видеоидентификации (Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom).

Пенсионеры могут выбрать способ проведения видеоидентификации из списка Фото: ПФУ

При необходимости можно указать дополнительный вид услуги, которая может быть необходима во время видеоидентификации (переводчик жестового языка, физическое сопровождение персонального ассистента или помощника и т.д.).

При оформлении заявления можно выбрать дополнительные услуги для видеоидентификации Фото: скриншот

Пенсионеры, которые сейчас временно проживают за пределами Украины, могут поставить соответствующую отметку.

Пенсионеры, временно проживающие за границей, могут поставить соответствующую отметку Фото: ПФУ

После этого необходимо дать согласие на получение от ПФУ e-mail-сообщений и нажать кнопку "Подать заявление". Также к заявлению можно прикрепить файлы: отсканированные паспорт, пенсионное удостоверение, справку о присвоении идентификационного номера, свидетельство о рождении, трудовую книжку и т.д.

Информация о дне и времени проведения видеоконференции поступит на адрес электронной почты после обработки заявления.

