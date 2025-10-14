Паливна криза у Росії: відновлення нафтопереробки затягнеться до середини 2026-го

Україна активізувала удари по енергетичній інфраструктурі Росії, включно з нафтопереробними заводами та трубопроводами, що вже призвело до дефіциту палива в деяких регіонах країни-агресора. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), наслідки атак з дронів збережуться щонайменше до середини 2026 року.

За інформацією Bloomberg з посиланням на останній щомісячний звіт МЕА, українські військові цілеспрямовано уражають ключові енергетичні об’єкти Росії, щоб скоротити надходження Кремля від енергетики та обмежити його можливості постачати паливо на фронт. З початку серпня Україна здійснила щонайменше 28 ударів по нафтопереробних заводах у різних регіонах Росії, а інтенсивність атак продовжує зростати. Це вже спричинило нестачу бензину, зокрема в окупованому Криму, через що Москва запровадила тимчасові обмеження на експорт палива до кінця року.

"Ми раніше очікували, що діяльність нафтопереробних заводів нормалізується до кінця року, але нині наш прогноз більш обережний", – йдеться у звіті МЕА.

Агентство прогнозує, що обсяги переробки нафти в Росії залишатимуться трохи нижчими за 5 мільйонів барелів на день до червня 2026 року, з можливим відновленням до 5,4 мільйона барелів на день після цього.

МЕА підкреслює, що активне використання Україною дронів уже скоротило переробку сирої нафти приблизно на 500 тисяч барелів на день. При цьому російський уряд засекретив більшість енергетичної статистики, включно з обсягами роботи нафтопереробних заводів та виробництва автомобільного палива, що ускладнює точну оцінку шкоди. Минулого тижня віцепрем'єр Олександр Новак заявив, що заводи нібито збільшили обсяги переробки, забезпечивши баланс між внутрішнім попитом та пропозицією палива.

Через зниження переробки Росія змушена була збільшити експорт сирої нафти у вересні до 5,1 мільйона барелів на день – найвищого показника з травня 2023 року. Водночас доходи від продажу нафти впали до тримісячного мінімуму – 13,4 мільярда доларів, зазначають аналітики МЕА. Зростання надходжень від сирої нафти на 200 мільйонів доларів у порівнянні з попереднім місяцем було більше ніж компенсоване падінням експорту нафтопродуктів на 440 мільйонів доларів.

За даними агентства, вересневі постачання російського палива за кордон становили 2,4 мільйона барелів на день – найнижчий показник за десятиліття, окрім квітня 2020 року під час пандемії Covid-19. Зниження доходів від експорту нафти посилює фінансовий тиск на державну скарбницю Росії, яка продовжує витрачати значні кошти на ведення війни в Україні. За прогнозами Москви, цьогорічні надходження від нафти та газу будуть найнижчими з часів пандемії.

Нагадаємо, що Україна системно завдає ударів по російських нафтопереробних заводах за допомогою далекобійних безпілотників, і хоч ці атаки ще не зламали військову ситуацію на фронті, вони спричиняють відчутні перебої у постачанні пального та стрес у повсякденному житті росіян.

Також Фокус писав, що 13 жовтня у тимчасово окупованому Криму вранці пролунали вибухи. Зокрема, у Сімферопольському районі працювала російська ППО, а у Феодосії зафіксовано масштабну пожежу на нафтобазі.