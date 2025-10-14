Топливный кризис в России: восстановление нефтепереработки затянется до середины 2026-го

Украина активизировала удары по энергетической инфраструктуре России, включая нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы, что уже привело к дефициту топлива в некоторых регионах страны-агрессора. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), последствия атак с дронов сохранятся как минимум до середины 2026 года.

По информации Bloomberg со ссылкой на последний ежемесячный отчет МЭА, украинские военные целенаправленно поражают ключевые энергетические объекты России, чтобы сократить поступления Кремля от энергетики и ограничить его возможности поставлять топливо на фронт. С начала августа Украина осуществила не менее 28 ударов по нефтеперерабатывающим заводам в разных регионах России, а интенсивность атак продолжает расти. Это уже привело к нехватке бензина, в частности в оккупированном Крыму, из-за чего Москва ввела временные ограничения на экспорт топлива до конца года.

"Мы ранее ожидали, что деятельность нефтеперерабатывающих заводов нормализуется к концу года, но сейчас наш прогноз более осторожный", — говорится в отчете МЭА.

Агентство прогнозирует, что объемы переработки нефти в России будут оставаться чуть ниже 5 миллионов баррелей в день до июня 2026 года, с возможным восстановлением до 5,4 миллиона баррелей в день после этого.

МЭА подчеркивает, что активное использование Украиной дронов уже сократило переработку сырой нефти примерно на 500 тысяч баррелей в день. При этом российское правительство засекретило большинство энергетической статистики, включая объемы работы нефтеперерабатывающих заводов и производства автомобильного топлива, что затрудняет точную оценку ущерба. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что заводы якобы увеличили объемы переработки, обеспечив баланс между внутренним спросом и предложением топлива.

Из-за снижения переработки Россия вынуждена была увеличить экспорт сырой нефти в сентябре до 5,1 миллиона баррелей в день — самого высокого показателя с мая 2023 года. В то же время доходы от продажи нефти упали до трехмесячного минимума — 13,4 миллиарда долларов, отмечают аналитики МЭА. Рост поступлений от сырой нефти на 200 миллионов долларов по сравнению с предыдущим месяцем был более чем компенсирован падением экспорта нефтепродуктов на 440 миллионов долларов.

По данным агентства, сентябрьские поставки российского топлива за границу составили 2,4 миллиона баррелей в день — самый низкий показатель за десятилетие, кроме апреля 2020 года во время пандемии Covid-19. Снижение доходов от экспорта нефти усиливает финансовое давление на государственную казну России, которая продолжает тратить значительные средства на ведение войны в Украине. По прогнозам Москвы, нынешние поступления от нефти и газа будут самыми низкими со времен пандемии.

Напомним, что Украина системно наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам с помощью дальнобойных беспилотников, и хотя эти атаки еще не сломали военную ситуацию на фронте, они вызывают ощутимые перебои в поставках топлива и стресс в повседневной жизни россиян.

Также Фокус писал, что 13 октября во временно оккупированном Крыму утром прогремели взрывы. В частности, в Симферопольском районе работала российская ПВО, а в Феодосии зафиксирован масштабный пожар на нефтебазе.