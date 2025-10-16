Аварійні відключення світла введено в низці областей: "Укренерго" запровадило нові обмеження

В частині областей України застосовані екстрені відключення електроенергії. В Чернігівській області обленерго застосовує три черги погодинних відключень.

Аварійні відключення світла 16 жовтня запроваджені в частині областей через зумовлену попередніми обстрілами ЗС РФ складну ситуацію в енергосистемі, повідомили в НЕК "Укренерго". В компанії додали, що в усіх регіонах діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В "Укренерго" зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, та закликали спостерігати за повідомленнями та ощадливо споживати електроенергію, щоб зменшити тривалість відключень.

Повідомлення про екстрені відключення світла у Київській області з'явилося на сайті ДТЕК. В компанії зазначили, що під час аварійних обмежень спрогнозовані заздалегідь графіки не діють. Також за командою "Укренерго" були застосовані екстрені відключення світла в самому Києві.

Вранці в "Укренерго" повідомляли про знеструмлення в кількох регіонах внаслідок нічної дронової атаки росіян на енергооб'єкти в Україні. Аварійні відключення були запроваджені у Києві та області, а також Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької і Черкаської областей.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Кучеренко 15 жовтня розповів, що під час масованої російської атаки в ніч на 10 жовтня в Києві повністю зупинилися дві ТЕЦ. За його словами, це призвело до втрати енергосистемою 1 300 МВт потужності.

Ввечері 14 жовтня в центрі Києва стався блекаут. В Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах споживачі лишилися без електроенергії через перенавантаження електромережі, що спричинило проблеми на одному з енергооб'єктів.