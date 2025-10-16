Аварийные отключения света введены в ряде областей: "Укренерго" ввело новые ограничения

В части областей Украины применены экстренные отключения электроэнергии. В Черниговской области облэнерго применяет три очереди почасовых отключений.

Аварийные отключения света 16 октября введены в части областей из-за обусловленной предыдущими обстрелами ВС РФ сложной ситуации в энергосистеме, сообщили в НЭК "Укренерго". В компании добавили, что во всех регионах действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В "Укренерго" отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться, и призвали наблюдать за сообщениями и экономно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить продолжительность отключений.

Сообщение об экстренных отключениях света в Киевской области появилось на сайте ДТЭК. В компании отметили, что во время аварийных ограничений спрогнозированные заранее графики не действуют. Также по команде "Укренерго" были применены экстренные отключения света в самом Киеве.

В ДТЭК сообщают об экстренных отключениях света в Киевской области Фото: скриншот

Утром в "Укренерго" сообщали об обесточивании в нескольких регионах в результате ночной дроновой атаки россиян на энергообъекты в Украине. Аварийные отключения были введены в Киеве и области, а также Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и части Хмельницкой и Черкасской областей.

Напомним, народный депутат Алексей Кучеренко 15 октября рассказал, что во время массированной российской атаки в ночь на 10 октября в Киеве полностью остановились две ТЭЦ. По его словам, это привело к потере энергосистемой 1 300 МВт мощности.

Вечером 14 октября в центре Киева произошел блэкаут. В Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах потребители остались без электроэнергии из-за перегрузки электросети, что повлекло проблемы на одном из энергообъектов.