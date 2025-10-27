Українцям частіше блокують банківські картки після переказів чи отримання коштів. Фокус звернувся до банку задля роз'яснення ситуації.

В жовтні в Україні запровадили нові правила переказів з картки на картку. Водночас українці скаржаться на блокування платіжних карток банками. Як зауважує видання Telegraf, особливо часто рахунки користувачів заморожують із поясненнями про "невідповідність операцій профілю клієнта" чи "підозрілі транзакції". Як пояснила Фокусу фахівчиня банку, у більшості випадків такі обмеження не є "довільними діями" фінансової установи, а результатом роботи систем безпеки, які реагують на підозрілі операції. Тож, як банки перевіряють дії клієнтів і які слова у призначенні платежу вважають підозрілими, коли рахунки мають право блокувати та як уникнути ризиків, читайте далі.

Призначення платежу: як алгоритми моніторингу зчитують "підозрілі" слова

За словами заступниці голови правління "Глобус Банку" Анни Довгальської, блокування картки може бути пов’язане як із технічними тригерами, так і з поведінковими факторами.

Банки активізували моніторинг грошових переказів

"Тригерні слова для блокування карти можуть використовувати банки, наприклад, при аналізі призначення платежу. Але технічно це не завжди можливо, та це не панацея", — пояснює експертка.

Система може звертати увагу на формулювання у полі "призначення платежу" — якщо клієнт зазначає слова, які можуть викликати підозру або асоціюватися з ризиковими операціями.

Однак, як наголошує Довгальська, такі словесні "тригери" не є головним інструментом контролю. Значно частіше банки реагують на аномальну активність користувача, тобто на часті або нетипові перекази, великі суми чи зміну фінансової поведінки клієнта.

"Блокування карток може бути викликане частотою переказів або сумами. Гадаю, що системи безпеки банків працюють саме за таким алгоритмом виявлення підозрілих транзакцій", — зазначає вона.

Українцям можуть несподіванно заблокувати картку

Коли картку можуть заблокувати

Якщо операція викликає сумнів, банк може тимчасово обмежити її проведення до з’ясування обставин. Таке рішення приймається, коли збігаються кілька ознак ризику:

незвична активність по рахунку;

нетипові суми переказів

некоректно або підозріло заповнене призначення платежу.

"Якщо транзакція підозріла за сумами і нетиповою активністю, та ще й невірно вказане призначення платежу, то карту можуть заблокувати "до з’ясування обставин", — пояснює представниця "Глобус Банку".

Тож, банки керуються не лише формальними правилами, а й поведінковим аналізом клієнтів. Головна мета таких дій — запобігти шахрайству та захистити кошти користувачів.

У банку пояснили, які операції з рахунками викликають підозру

Нові правила переказів з 1 жовтня: посилення контролю

Від 1 жовтня в Україні чинні нові правила переказів з картки на картку. Вони спрямовані на підвищення прозорості фінансових операцій і передбачають розширені можливості для банків відстежувати грошові потоки між фізичними особами.

Тепер фінансові установи мають повний доступ до інформації про всі транзакції між клієнтами. Якщо протягом місяця людина надсилає або отримує понад 30 тисяч гривень, така операція може бути перевірена.

Банки також зможуть бачити весь ланцюг переказів, наприклад, якщо гроші кілька разів переходять між різними людьми або згодом виводяться за кордон.

Для користувачів це означає, що фінансові операції стануть більш контрольованими, а система безпеки реагуватиме не лише на суму, а й на характер транзакцій.

Що варто пам’ятати про свої платіжні картки

Блокування картки не завжди означає проблему чи порушення — часто це стандартна процедура перевірки. Якщо банк просить підтвердити призначення платежу або походження коштів, це частина системи фінансової безпеки.

Експерти радять уважніше ставитися до формулювань у призначенні платежів і уникати жартів чи двозначних слів, які система може сприйняти як ризикові.

Як Фокус писав раніше, шахраї активно крадуть гроші з карткових рахунків. Існує топ-5 схем незаконного стягування коштів з ваших рахунків.