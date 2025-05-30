Обмеження на карткові перекази посилюють: кого не торкнуться нові ліміти

В Україні з 1 червня знизять ліміти на перекази з картки на картку. Втім, нові обмеження не зачеплять тих, хто зможе офіційно підтвердити легальне походження своїх доходів.

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Про це розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, пише УНІАН.

"Загальний вплив обмежень досить опосередкований, він виражається в одиничних відсотках за кількістю людей. Коли є офіційне підтвердження щодо надходжень коштів, немає ніяких проблем зробити перекази понад 100 тисяч гривень – чи то особа волонтер, чи то є зарплатна картка, чи то інший випадок", — пояснив він.

За словами Шевчишина, якщо клієнт зможе підтвердити легальність отриманих коштів — наприклад, надати банку договір про продаж авто чи інший офіційний документ, що засвідчує джерело доходу, — фінустанова дозволить здійснити переказ, навіть якщо сума перевищує встановлений ліміт.

Аналітик також сказав, що спершу обмеження торкалися лише переказів з картки на картку (р2р) і були спрямовані на боротьбу з шахрайськими схемами, пов’язаними з так званими "дропами". Згодом регулятори помітили, що схожі маніпуляції відбуваються і через перекази за реквізитами IBAN, тому обмеження поширили і на них.

Водночас, за його словами, клієнти можуть користуватися картками різних банків, щоб обійти ліміт — наприклад, переказати по 100 тисяч гривень з двох різних рахунків. Але якщо кошти мають офіційне походження, такі операції не викликають жодних підозр чи запитань з боку банків.

Чи можна обійти ліміти через інші банки

Шевчишин зазначив, що практично всі банки, які активно працюють із картковими рахунками та переказами, вже приєдналися до меморандуму про обмеження. За його словами, ті фінансові установи, які не підписали документ, зазвичай мають інший формат діяльності, або ж є малими та неактивними гравцями, які не мають вагомого впливу на ринок. Тож обійти нові правила через подібні банки фактично неможливо.

Нагадаємо, з 1 червня ліміт на перекази між рахунками фізичних осіб для клієнтів із "низьким" та "середнім" рівнем ризику знизять до 100 тисяч гривень на місяць. Обмеження стосуються як карткових переказів (P2P), так і платежів за реквізитами IBAN. Для клієнтів з "високим" рівнем ризику ліміт залишиться на рівні 50 тисяч.

Раніше повідомлялося, що у мережі шириться інформація, що українці нібито почали отримувати "листи щастя" від податкової. Кажуть, людей викликають до ДПС, щоб вони пояснили, звідки надходять гроші на картку.