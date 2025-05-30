Ограничения на карточные переводы ужесточают: кого не коснутся новые лимиты

В Украине с 1 июня снизят лимиты на переводы с карты на карту. Впрочем, новые ограничения не затронут тех, кто сможет официально подтвердить легальное происхождение своих доходов.

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Об этом рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин, пишет УНИАН.

"Общее влияние ограничений достаточно опосредованное, оно выражается в единичных процентах по количеству людей. Когда есть официальное подтверждение о поступлениях средств, нет никаких проблем сделать переводы более 100 тысяч гривен — то ли лицо волонтер, то ли есть зарплатная карта, то ли другой случай", — пояснил он.

По словам Шевчишина, если клиент сможет подтвердить легальность полученных средств — например, предоставить банку договор о продаже авто или другой официальный документ, удостоверяющий источник дохода, — финучреждение позволит осуществить перевод, даже если сумма превышает установленный лимит.

Аналитик также сказал, что сначала ограничения касались только переводов с карты на карту (р2р) и были направлены на борьбу с мошенническими схемами, связанными с так называемыми "дропами". Впоследствии регуляторы заметили, что похожие манипуляции происходят и через переводы по реквизитам IBAN, поэтому ограничения распространили и на них.

В то же время, по его словам, клиенты могут пользоваться карточками разных банков, чтобы обойти лимит — например, перевести по 100 тысяч гривен с двух разных счетов. Но если средства имеют официальное происхождение, такие операции не вызывают никаких подозрений или вопросов со стороны банков.

Можно ли обойти лимиты через другие банки

Шевчишин отметил, что практически все банки, которые активно работают с карточными счетами и переводами, уже присоединились к меморандуму об ограничении. По его словам, те финансовые учреждения, которые не подписали документ, обычно имеют другой формат деятельности, или же являются малыми и неактивными игроками, которые не имеют весомого влияния на рынок. Поэтому обойти новые правила через подобные банки фактически невозможно.

Напомним, с 1 июня лимит на переводы между счетами физических лиц для клиентов с "низким" и "средним" уровнем риска снизят до 100 тысяч гривен в месяц. Ограничения касаются как карточных переводов (P2P), так и платежей по реквизитам IBAN. Для клиентов с "высоким" уровнем риска лимит останется на уровне 50 тысяч.

Ранее сообщалось, что в сети распространяется информация, что украинцы якобы начали получать "письма счастья" от налоговой. Говорят, людей вызывают в ГНС, чтобы они объяснили, откуда поступают деньги на карточку.