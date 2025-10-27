Украинцам чаще блокируют банковские карты после переводов или получения средств. Фокус обратился в банк для разъяснения ситуации.

В октябре в Украине ввели новые правила переводов с карты на карту. В то же время украинцы жалуются на блокировку платежных карт банками. Как отмечает издание Telegraf, особенно часто счета пользователей замораживают с объяснениями о "несоответствии операций профилю клиента" или "подозрительных транзакциях". Как пояснила Фокусу специалист банка, в большинстве случаев такие ограничения не являются "произвольными действиями" финансового учреждения, а результатом работы систем безопасности, которые реагируют на подозрительные операции. Как банки проверяют действия клиентов и какие слова в назначении платежа считают подозрительными, когда счета имеют право блокировать и как избежать рисков, читайте далее.

Відео дня

Назначение платежа: как алгоритмы мониторинга считывают "подозрительные" слова

По словам заместителя председателя правления "Глобус Банка" Анны Довгальской, блокировка карты может быть связана как с техническими триггерами, так и с поведенческими факторами.

Банки активизировали мониторинг денежных переводов

"Триггерные слова для блокировки карты могут использовать банки, например, при анализе назначения платежа. Но технически это не всегда возможно, и это не панацея", — объясняет эксперт.

Система может обращать внимание на формулировки в поле "назначение платежа" — если клиент указывает слова, которые могут вызвать подозрение или ассоциироваться с рисковыми операциями.

Однако, как отмечает Довгальская, такие словесные "триггеры" не являются главным инструментом контроля. Значительно чаще банки реагируют на аномальную активность пользователя, то есть на частые или нетипичные переводы, большие суммы или изменение финансового поведения клиента.

Словесные "триггеры" не являются главным инструментом контроля. Значительно чаще банки реагируют на аномальную активность пользователя, то есть на частые или нетипичные переводы, большие суммы или изменение финансового поведения клиента

"Блокировка карт может быть вызвана частотой переводов или суммами. Думаю, что системы безопасности банков работают именно по такому алгоритму выявления подозрительных транзакций", — отмечает она.

Украинцам могут неожиданно заблокировать карточку Фото: Getty Images

Когда карту могут заблокировать

Если операция вызывает сомнение, банк может временно ограничить ее проведение до выяснения обстоятельств. Такое решение принимается, когда совпадают несколько признаков риска:

необычная активность по счету;

нетипичные суммы переводов

некорректно или подозрительно заполненное назначение платежа.

"Если транзакция подозрительная по суммам и нетипичной активности, да еще и неверно указано назначение платежа, то карту могут заблокировать "до выяснения обстоятельств", — объясняет представительница "Глобус Банка".

Поэтому, банки руководствуются не только формальными правилами, но и поведенческим анализом клиентов. Главная цель таких действий — предотвратить мошенничество и защитить средства пользователей.

В банке объяснили, какие операции со счетами вызывают подозрение Фото: Freepik

Новые правила переводов с 1 октября: ужесточение контроля

С 1 октября в Украине действуют новые правила переводов с карты на карту. Они направлены на повышение прозрачности финансовых операций и предусматривают расширенные возможности для банков отслеживать денежные потоки между физическими лицами.

Теперь финансовые учреждения имеют полный доступ к информации обо всех транзакциях между клиентами. Если в течение месяца человек отправляет или получает более 30 тысяч гривен, такая операция может быть проверена.

Важно

Банки блокируют и принудительно закрывают счета украинцев: какие операции считаются подозрительными

Банки также смогут видеть всю цепь переводов, например, если деньги несколько раз переходят между разными людьми или впоследствии выводятся за границу.

Для пользователей это означает, что финансовые операции станут более контролируемыми, а система безопасности будет реагировать не только на сумму, но и на характер транзакций.

Что стоит помнить о своих платежных картах

Блокировка карты не всегда означает проблему или нарушение — часто это стандартная процедура проверки. Если банк просит подтвердить назначение платежа или происхождение средств, это часть системы финансовой безопасности.

Эксперты советуют внимательнее относиться к формулировкам в назначении платежей и избегать шуток или двусмысленных слов, которые система может воспринять как рисковые.

Как Фокус писал ранее, мошенники активно воруют деньги с карточных счетов. Существует топ-5 схем незаконного взимания средств с ваших счетов.