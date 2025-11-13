Незважаючи на удари: рівень переробки нафти в Росії майже не змінився, — Reuters

Українські військові завдають ударів далекобійними дронами та ракетами по нафтопереробним підприємствам в Росії. Утім наслідки цих ударів не такі серйозні, як могло прогнозуватися, — переробка нафти в РФ у 2025-му році знизилася лише на 3%.

Причиною такого малого падіння стала можливість Росії використовувати вільні потужності неуражених нафтопереробних заводів. Про це пише видання Reuters.

Україна збільшила кількість атак по нафтопереробним заводам, нафтобазам та нафтопроводам, намагаючись вивести їх з ладу, тим самим паралізувати головне російське джерело фінансування війни проти України.

Чимало атак сталося на початку 2025-го року, а з серпня вони знову здійснюються регулярно. Українські дрони здійснили щонайменше 58 атак на 17 великих нафтопереробних заводів у Росії. Через це РФ довелося обмежувати експорт палива, а також замовляти додаткові засоби захисту від дронів.

Відео дня

Важливо

Удари українських дронів по НПЗ РФ: Москва змушена змінювати логістику постачання палива, — ЗМІ

За даними Reuters, у період між серпнем та жовтнем 2025-го року, коли атаки дронів знову активізувалися, через удари дронів та планове технічне обслуговування РФ змушена була вивести близько 20% потужностей своїх НПЗ.

У той же час це зменшило загальні обсяги переробки нафти лише на 6%, приблизно до 5,1 млн барелів на добу (на 300 тисяч барелів на добу менше, ніж за аналогічний період минулого року).

Загалом у 2025-му році переробка нафти знизилася до 220 мільйонів барелів (5,2 млн барелів на добу), що лише на 3% менше, ніж у 2024-му.

Три джерела в галузі повідомили Reuters, що російські нафтопереробні заводи зазвичай працювали не на повну потужність, тож їм вдалося пом'якшити наслідки атак, запустивши резервні агрегати як на ушкоджених, так і на неушкоджених заводах. Також на частині НПЗ вдалося відремонтувати ушкодження.

Загальні потужності РФ з переробки нафти складають 6,6 мільйонів барелів на добу, але, як стверджують джерела, у повному обсязі потужності майже не використовуються.

Наслідки ударів по НПЗ

Міжнародне енергетичне агентство заявило, що доходи Росії від продажу сирої нафти та нафтопродуктів у серпні знизилися до одного з найнижчих рівнів від початку повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив минулого місяця, що далекобійні удари могли скоротити постачання бензину до Росії на одну п'яту.

У той же час у Кремлі стверджують, що ринок палива в РФ залишається стабільним.

У першому кварталі 2025-го року Україна атакувала шість великих нафтопереробних заводів — Рязанський, Волгоградський, Саратовський, Туапсинський, Уфимський та Астраханський.

А з початку серпня українські дрони також атакували заводи в Новокуйбишевську, Кирішах та Салаваті.

Крім того через західні санкції РФ має більше проблем з отриманням запасних частин, які могли б допомогти у модернізації нафтопереробних заводів.

Російські фірми заявили, що знайшли спосіб знаходити обладнання на внутрішньому ринку або імпортувати його з Китаю. А успішне проведення ремонтних робіт дозволяють відновлювати роботу нафтопереробних заводів впродовж декількох тижнів.

У той же час наразі ремонт та закупівля запчастин є достатньо дорогим, і іноді займає більше часу, тож незрозуміло, як довго Росія може вдаватися до резервних потужностей, якщо атаки українських безпілотників триватимуть.

Нагадаємо, що в ніч на 11 листопада українські військові атакували Саратовський нафтопереробний завод. Ця атака стала щонайменше шостою від початку повномасштабної війни.