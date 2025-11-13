Несмотря на удары: уровень переработки нефти в России почти не изменился, — Reuters

Украинские военные наносят удары дальнобойными дронами и ракетами по нефтеперерабатывающим предприятиям в России. Впрочем, последствия этих ударов не такие серьезные, как могло прогнозироваться, — переработка нефти в РФ в 2025-м году снизилась лишь на 3%.

Причиной такого малого падения стала возможность России использовать свободные мощности непораженных нефтеперерабатывающих заводов. Об этом пишет издание Reuters.

Украина увеличила количество атак по нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам и нефтепроводам, пытаясь вывести их из строя, тем самым парализовать главный российский источник финансирования войны против Украины.

Немало атак произошло в начале 2025-го года, а с августа они снова осуществляются регулярно. Украинские дроны совершили по меньшей мере 58 атак на 17 крупных нефтеперерабатывающих заводов в России. Из-за этого РФ пришлось ограничивать экспорт топлива, а также заказывать дополнительные средства защиты от дронов.

По данным Reuters, в период между августом и октябрем 2025-го года, когда атаки дронов снова активизировались, из-за ударов дронов и планового технического обслуживания РФ вынуждена была вывести около 20% мощностей своих НПЗ.

В то же время это уменьшило общие объемы переработки нефти лишь на 6%, примерно до 5,1 млн баррелей в сутки (на 300 тысяч баррелей в сутки меньше, чем за аналогичный период прошлого года).

Всего в 2025-м году переработка нефти снизилась до 220 миллионов баррелей (5,2 млн баррелей в сутки), что лишь на 3% меньше, чем в 2024-м.

Три источника в отрасли сообщили Reuters, что российские нефтеперерабатывающие заводы обычно работали не на полную мощность, поэтому им удалось смягчить последствия атак, запустив резервные агрегаты как на поврежденных, так и на неповрежденных заводах. Также на части НПЗ удалось отремонтировать повреждения.

Общие мощности РФ по переработке нефти составляют 6,6 миллионов баррелей в сутки, но, как утверждают источники, в полном объеме мощности почти не используются.

Последствия ударов по НПЗ

Международное энергетическое агентство заявило, что доходы России от продажи сырой нефти и нефтепродуктов в августе снизились до одного из самых низких уровней с начала полномасштабной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в прошлом месяце, что дальнобойные удары могли сократить поставки бензина в Россию на одну пятую.

В то же время в Кремле утверждают, что рынок топлива в РФ остается стабильным.

В первом квартале 2025-го года Украина атаковала шесть крупных нефтеперерабатывающих заводов — Рязанский, Волгоградский, Саратовский, Туапсинский, Уфимский и Астраханский.

А с начала августа украинские дроны также атаковали заводы в Новокуйбышевске, Киришах и Салавате.

Кроме того, из-за западных санкций РФ имеет больше проблем с получением запасных частей, которые могли бы помочь в модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

Российские фирмы заявили, что нашли способ находить оборудование на внутреннем рынке или импортировать его из Китая. А успешное проведение ремонтных работ позволяют восстанавливать работу нефтеперерабатывающих заводов в течение нескольких недель.

В то же время сейчас ремонт и закупка запчастей является достаточно дорогим, и иногда занимает больше времени, поэтому непонятно, как долго Россия может прибегать к резервным мощностям, если атаки украинских беспилотников будут продолжаться.

Напомним, что в ночь на 11 ноября украинские военные атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Эта атака стала по меньшей мере шестой с начала полномасштабной войны.