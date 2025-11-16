Україна отримуватиме газ з Греції: що відомо про договір і коли почнуться постачання

Україна та Греція підписали договір про постачання природного газу. Перші постачання повинні розпочатися вже в січні.

Про підписання договору, за яким Греція постачатиме газ Україні, президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Афінах 16 листопада. Газ ітиме "енергетичною артерією" з грецького Александруполіса до Одеси.

"Це важливо, що в першому кварталі будуть реалізовані наші перші домовленості. І також, крім домовленості про оперативне постачання газу, є і довгострокові домовленості", — зазначив Зеленський.

Прем'єр Кіріакос Міцотакіс своєю чергою назвав новий маршрут від півдня на північ "безпечною енергетичною артерією" та додав, що договір з Грецією дозволить Україні отримати доступ до надійних джерел енергії і посилить енергетичну безпеку всього регіону. За його словами, для постачання використовуватиметься вертикальний енергетичний коридор від грецького Александруполіса до Одеси, а Греція стане ключовим вузлом постачання скрапленого газу до Центральної та Східної Європи.

Відео дня

"Греція постачатиме американський скраплений газ до Європи. Це вирішальний внесок в енергетичну стабільність і стійкість вашого регіону. Декларація про наміри і угоду, яку ми щойно підписали щодо продажу природного газу, свідчить про намір стабілізувати енергетичну мережу України завдяки американському газу", — сказав грецький прем'єр-міністр.

В "РБК-Україна" уточнили, що газ від порту Александруполіс у Греції постачатиметься до української Одеси через Болгарію, Румунію та Молдову.

Новий маршрут, яким постачатиметься газ з Грецїі до України Фото: РБК-Україна

Вранці 16 листопада у своєму Telegram-каналі Володимир Зеленський зазначав, що домовленості про фінансування імпорту газу дозволять закрити потребу на суму майже 2 мільярди євро.

"Уряд України спрямував кошти на фінансування імпорту, допомагають наші європейські партнери, європейські банки — під гарантії Єврокомісії, допомагають також українські банки, допомагає Норвегія, триває активна робота і з американськими партнерами — повне фінансування буде", — сказав президент.

Нагадаємо, 11 листопада заступник міністра енергетики Микола Колісник розповів, чи будуть відключення газу для населення через російські атаки на інфраструктуру. За його словами, енергетики мають випробувані механізми для оперативної ліквідації наслідків обстрілу, а побутових споживачів відносять до останньої черги обмежувальних заходів.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький 28 жовтня повідомляв, що Україна витратила $2,5 млрд на закупівлю газу до зимового сезону, і у сховищах накопичено 13,2 мільярда кубометрів.