Украина будет получать газ из Греции: что известно о договоре и когда начнутся поставки

Украина и Греция подписали договор о поставках природного газа. Первые поставки должны начаться уже в январе.

О подписании договора, по которому Греция будет поставлять газ Украине, президент Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах 16 ноября. Газ будет идти по "энергетической артерии" из греческого Александруполиса в Одессу.

"Это важно, что в первом квартале будут реализованы наши первые договоренности. И также, кроме договоренности об оперативных поставках газа, есть и долгосрочные договоренности", — отметил Зеленский.

Премьер Кириакос Мицотакис в свою очередь назвал новый маршрут от юга на север "безопасной энергетической артерией" и добавил, что договор с Грецией позволит Украине получить доступ к надежным источникам энергии и усилит энергетическую безопасность всего региона. По его словам, для поставок будет использоваться вертикальный энергетический коридор от греческого Александруполиса до Одессы, а Греция станет ключевым узлом поставок сжиженного газа в Центральную и Восточную Европу.

"Греция будет поставлять американский сжиженный газ в Европу. Это решающий вклад в энергетическую стабильность и устойчивость вашего региона. Декларация о намерениях и соглашение, которое мы только что подписали по продаже природного газа, свидетельствует о намерении стабилизировать энергетическую сеть Украины благодаря американскому газу", — сказал греческий премьер-министр.

В "РБК-Украина" уточнили, что газ от порта Александруполис в Греции будет поставляться в украинскую Одессу через Болгарию, Румынию и Молдову.

Новый маршрут, по которому будет поставляться газ из Греции в Украину Фото: РБК-Украина

Утром 16 ноября в своем Telegram-канале Владимир Зеленский отмечал, что договоренности о финансировании импорта газа позволят закрыть потребность на сумму почти 2 миллиарда евро.

"Правительство Украины направило средства на финансирование импорта, помогают наши европейские партнеры, европейские банки — под гарантии Еврокомиссии, помогают также украинские банки, помогает Норвегия, продолжается активная работа и с американскими партнерами — полное финансирование будет", — сказал президент.

Напомним, 11 ноября заместитель министра энергетики Николай Колесник рассказал, будут ли отключения газа для населения из-за российских атак на инфраструктуру. По его словам, энергетики имеют испытанные механизмы для оперативной ликвидации последствий обстрелов, а бытовых потребителей относят к последней очереди ограничительных мер.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий 28 октября сообщал, что Украина потратила $2,5 млрд на закупку газа к зимнему сезону, и в хранилищах накоплено 13,2 миллиарда кубометров.