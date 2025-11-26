ДТЕК оновила графіки відключення світла на 26 листопада: скільки триватимуть обмеження

В ДТЕК оновили розклад стабілізаційних обмежень для столиці, Київської, Одеської та Дніпропетровської областей. У кількох регіонах запроваджено аварійні обмеження після російських обстрілів.

Інформація про оновлені графіки відключення світла 26 листопада опублікована на сторінці ДТЕК в Telegram. В Міністерстві енергетики України зокрема повідомили про аварійні обмеження енергопостачання на Харківщині, Сумщині та Полтавщині через російські атаки на інфраструктуру.

Від ворожих ударів постраждала енергетична інфраструктура на Харківщині та Донеччині, енергетики проводять аварійно-відновлювані роботи.

У відомстві закликали українців раціонально користуватися світлом протягом усього дня, особливо у пікові години вранці та ввечері, щоб знизити навантаження на енергосистему.

Графіки відключення світла у Києві

Найдовше без електроенергії в столиці 26 листопада залишатиметься черга 5.2 — у неї електропостачання буде відсутнє 9,5 годин. До черги 5.2 застосовуватимуться обмеження протягом 8,5 годин. По 8 годин будуть без електроенергії 3.2, 4.1, 4.2 та 6.1. Черга 3.1 не зможе користуватися електроприладами 6 годин, а 1.1, 2.1, 2.2 та 6.2 — по 4,5, черга 1.2 — 4 години.

ДТЕК оновила графік відключення світла у Києві 26 листопада Фото: скриншот

Графіки відключення світла у Київській області

ДТЕК оновила графік відключення світла у Київській області Фото: скриншот

Одеська область

ДТЕК оновила графік відключення світла в Одеській області Фото: скриншот

Дніпропетровська область

ДТЕК оновила графік відключення світла в Дніпропетровській області Фото: скриншот

Актуальну інформацію щодо графіків відключення світла в інших областях можна дізнаватися на офіційних сайтах і сторінках в соцмережах регіональних операторів системи розподілу (обленерго).

Нагадаємо, в компанії Yasno пояснювали, що відключення не зменшують суми в платіжках, оскільки споживачі вмикають кілька електроприладів одразу після появи електроенергії, а також більше вмикають прилади для обігріву через настання холодів.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявляв, що 18–20 годин без електроенергії можуть стати реальністю для українців, оскільки росіяни постійно атакують електростанції та лінії енергопередачі.