ДТЭК обновила графики отключения света на 26 ноября: сколько продлятся ограничения

В ДТЭК обновили расписание стабилизационных ограничений для столицы, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей. В нескольких регионах введены аварийные ограничения после российских обстрелов.

Информация об обновленных графиках отключения света 26 ноября опубликована на странице ДТЭК в Telegram. В Министерстве энергетики Украины в свою очередь сообщили об аварийных ограничениях энергоснабжения на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине из-за российских атак на инфраструктуру.

От вражеских ударов пострадала энергетическая инфраструктура на Харьковщине и Донетчине, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

В ведомстве призвали украинцев рационально пользоваться светом в течение всего дня, особенно в пиковые часы утром и вечером, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Графики отключения света в Киеве

Дольше всего без электроэнергии в столице 26 ноября будет оставаться очередь 5.2 — у нее электроснабжение будет отсутствовать 9,5 часов. К очереди 5.2 будут применяться ограничения в течение 8,5 часов. По 8 часов будут без электроэнергии 3.2, 4.1, 4.2 и 6.1. Очередь 3.1 не сможет пользоваться электроприборами 6 часов, а 1.1, 2.1, 2.2 и 6.2 — по 4,5, очередь 1.2 — 4 часа.

Відео дня

ДТЭК обновила график отключения света в Киеве 26 ноября Фото: скриншот

Графики отключения света в Киевской области

ДТЭК обновила график отключения света в Киевской области Фото: скриншот

Одесская область

ДТЭК обновила график отключения света в Одесской области Фото: скриншот

Днепропетровская область

ДТЭК обновила график отключения света в Днепропетровской области Фото: скриншот

Актуальную информацию о графиках отключения света в других областях можно узнавать на официальных сайтах и страницах в соцсетях региональных операторов системы распределения (облэнерго).

Напомним, в компании Yasno объясняли, что отключения не уменьшают суммы в платежках, поскольку потребители включают несколько электроприборов сразу после появления электроэнергии, а также больше включают приборы для обогрева из-за наступления холодов.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял, что 18-20 часов без электроэнергии могут стать реальностью для украинцев, поскольку россияне постоянно атакуют электростанции и линии энергопередачи.