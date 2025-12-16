Ціни на російську нафту рекордно впали: хто її купує, — Bloomberg

Ціни на російську нафту перебувають на найнижчому рівні з початку війни в Україні. Багато в чому цьому посприяли західні санкції, а також різке падіння ф'ючерсів на еталонні сорти "чорного золота".

У середньому російські експортери нафти отримують трохи більше ніж 40 доларів за барель за вантажі, що відвантажуються з Балтійського, Чорного морів і східного порту Козьміно, повідомляє Bloomberg. Це на 28% менше, ніж за останні три місяці.

Ситуацію з цінами ще більше погіршили санкції проти нафтових гігантів "Роснефть" і "Лукойл". Через накладені обмеження Росії стало значно важче продавати і постачати нафту.

Водночас під санкціями опинилися і найбільші нафтопереробні заводи за кордоном, які купують російську нафту, зокрема, в Індії.

На додаток до перерахованого світові еталонні ціни на нафту падають, і 16 грудня вони вперше з травня опустилися нижче $60.

Відео дня

На сьогодні найактивнішими покупцями російської нафти залишаються Індія та Китай. Індійські чиновники заявили, що очікують, що імпорт з Росії цього місяця становитиме приблизно 800 000 барелів на день, що значно менше, ніж у листопаді, хоча обсяг постачань все ще залишається значним. Купівля Індією нафти з РФ триває, незважаючи на санкції.

Зі свого боку китайці нещодавно закупили партію нафти в східних портах Росії з найбільшою знижкою цього року.

"Нафтові" санкції як примус до миру

Санкції проти російської нафти — спроба Європи і західних країн знизити доходи РФ від торгівлі енергоресурсами, оскільки гроші, виручені на продажі нафти, йдуть на фінансування війни проти України.

Останніми місяцями США розгорнули активну діяльність у питанні врегулювання війни між Росією та Україною, але наразі істотних просувань у цьому питанні немає, оскільки жодна зі сторін протистояння не готова йти на поступки. Особливо це стосується питання територій.

Свій внесок у підрив нафтогазового потенціалу РФ роблять і Сили оборони України, які кілька місяців методично виносять нафто- і газопереробні заводи. Буквально вчора Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження Астраханського ГПЗ, одного з найбільших у РФ.

15 грудня також стало відомо, що далекобійні дрони спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України вдарили вглиб території Російської Федерації та влучили по нафтовидобувній платформі в Каспійському морі. Платформа належить компанії "Лукойл", і це — третій удар від початку грудня 2025 року.

Нагадаємо, адміністрація Трампа призупинила санкції проти російського "Лукойлу".