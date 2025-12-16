Цены на российскую нефть рекордно упали: кто ее покупает, — Bloomberg

Цены на российскую нефть находятся на самом низком уровне с начала войны на Украине. Во многом этому поспособствовали западные санкции, а также резкое падение фьючерсов на эталонные сорта "черного золота".

В среднем российские экспортеры нефти получают чуть более $40 долларов за баррель за грузы, отгружаемые из Балтийского, Черного морей и восточного порта Козьмино, cообщает Bloomberg. Это на 28% меньше, чем за последние три месяца.

Ситуацию с ценами еще больше усугубили санкции против нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл". Из-за наложенных ограничений России стало значительно труднее продавать и поставлять нефть.

При этом под санкциями оказались и крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы за рубежом, которые покупают российскую нефть, в частности, в Индии.

В дополнение к перечисленному мировые эталонные цены на нефть падают, и 16 декабря они впервые с мая опустились ниже $60.

На сегодня самыми активными покупателями российской нефти остаются Индия и Китай. Индийские чиновники заявили, что ожидают, что импорт из России в этом месяце составит около 800 000 баррелей в день, что значительно меньше, чем в ноябре, хотя объем поставок все еще остается значительным. Покупка Индией нефти из РФ продолжается, несмотря на санкции.

В свою очередь китайцы недавно закупили партию нефти в восточных портах России с самой большой скидкой в ​​этом году.

"Нефтяные" санкции как принуждение к миру

Санкции против российской нефти – попытка Европы и западных стран снизить доходы РФ от торговли энергоресурсами, поскольку деньги, вырученные на продаже нефти, идут на финансирование войны против Украины.

В последние месяцы США развернули активную деятельность в вопросе урегулирования войны между Россией и Украиной, но на данный момент существенных продвижений в этом вопросе нет, поскольку ни одна из воюющих строн не готова идти на уступки. Особенно это касается вопроса территорий.

Свой вклад в подрыв нефтегазового потенциала РФ вносят и Силы обороны Украины, которые несколько месяцев методично выносят нефте- и газоперерабатывающие заводы. Буквально вчера Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение Астраханского ГПЗ, одного из крупнейших в РФ.

15 декабря также стало известно, что дальнобойные дроны спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины ударили вглубь территории Российской Федерации и попали по нефтедобывающей платформе в Каспийском море. Платформа принадлежит компании "Лукойл", и это – третий удар с начала декабря 2025 года.

Напомним, администрация Трампа приостановила санкции против российского "Лукойла".