В Україні діятиме єдиний квиток для всіх видів громадського транспорту: що зміниться для пасажирів

З 1 січня 2026 року в Україні почали діяти нові правила для проїзних квитків у громадському транспорті. Тепер для всіх видів перевезень — від автобусів до метро — запроваджено єдину форму квитка, яка має зробити систему зрозумілішою та прозорішою для пасажирів.

Як повідомили на сайті Міністерства розвитку громад та територій України, ці зміни затверджені наказом №1066 і є частиною впровадження електронного квитка відповідно до закону №3378-IX.

У міністерстві пояснюють, що єдина форма квитка — це перший крок до нормальної, сучасної системи перевезень. Пасажир має чітко бачити, за що він платить, хто надає послугу і які права він має. Водночас держава та громади зможуть точніше рахувати пасажиропотік, планувати маршрути й розвивати цифрові сервіси.

За словами заступника міністра Сергія Деркача, вперше в Україні встановили однакові вимоги до квитків для всього громадського транспорту — автобусів, трамваїв, тролейбусів і метрополітену.

"Ми вперше уніфікували вимоги до квитків для всіх видів громадського транспорту – від автобусів до метрополітену – і заклали підґрунтя для впровадження єдиного Smart Ticket в Україні", – додав Сергій Деркач.

Що змінюється для пасажирів і яким тепер має бути квиток

Нові правила діятимуть для міських, приміських, міжміських і міжнародних автобусних маршрутів, а також для всього міського електротранспорту. Важливо, що вимоги однакові як для паперових, так і для електронних квитків — обидва варіанти є повноцінними та законними.

Тепер кожен квиток має містити чітку інформацію:

вартість проїзду (повну або пільгову);

дату і час поїздки або строк дії;

номер квитка;

дані перевізника та інформацію про страхування;

за потреби на квитку також буде QR-код для перевірки.

Також окремо врегулювали питання електронних квитків. Як відомо, раніше пасажир часто мав лише підтвердження списання грошей з картки, без справжнього документа про поїздку. Однак відтепер після оплати людина отримує повноцінний електронний квиток,який можна зберегти на смартфоні, отримати у вигляді QR-коду, на електронну пошту, у застосунок або в особистий кабінет.

Для різних типів перевезень передбачені свої особливості. Наприклад, у міжміських рейсах квиток має містити інформацію про пересадки та час очікування. Натомісь у міжнародних перевезеннях квиток буде іменним — із зазначенням імені та прізвища пасажира, без можливості передати його іншій людині. А на приміських маршрутах у разі перевезення багажу оформлюватиметься окрема багажна квитанція.

Також уперше на рівні правил чітко прописали вимоги до квитків у трамваях, тролейбусах і метро. Електронний квиток можна буде отримати через QR-код, мобільний застосунок, електронну пошту або особистий кабінет пасажира.

У міністерстві додають, що раніше вже були затверджені технічні вимоги до систем оплати проїзду, які мають забезпечити сумісність електронних квитків і зручне обслуговування пільгових пасажирів.

"Ці рішення створюють підґрунтя для впровадження в Україні єдиного Smart Ticket та подальшої цифровізації сфери пасажирських перевезень", — йдеться в дописі.

