В Украине будет действовать единый билет для всех видов общественного транспорта: что изменится

С 1 января 2026 года в Украине начали действовать новые правила для проездных билетов в общественном транспорте. Теперь для всех видов перевозок — от автобусов до метро — введена единая форма билета, которая должна сделать систему более понятной и прозрачной для пассажиров.

Как сообщили на сайте Министерства развития общин и территорий Украины, эти изменения утверждены приказом №1066 и являются частью внедрения электронного билета в соответствии с законом №3378-IX.

В министерстве объясняют, что единая форма билета — это первый шаг к нормальной, современной системе перевозок. Пассажир должен четко видеть, за что он платит, кто предоставляет услугу и какие права он имеет. В то же время государство и общины смогут точнее считать пассажиропоток, планировать маршруты и развивать цифровые сервисы.

По словам заместителя министра Сергея Деркача, впервые в Украине установили одинаковые требования к билетам для всего общественного транспорта — автобусов, трамваев, троллейбусов и метрополитена.

"Мы впервые унифицировали требования к билетам для всех видов общественного транспорта — от автобусов до метрополитена — и заложили основу для внедрения единого Smart Ticket в Украине", — добавил Сергей Деркач.

Что меняется для пассажиров и каким теперь должен быть билет

Новые правила будут действовать для городских, пригородных, междугородных и международных автобусных маршрутов, а также для всего городского электротранспорта. Важно, что требования одинаковы как для бумажных, так и для электронных билетов — оба варианта являются полноценными и законными.

Теперь каждый билет должен содержать четкую информацию:

стоимость проезда (полную или льготную);

дату и время поездки или срок действия;

номер билета;

данные перевозчика и информацию о страховании;

при необходимости на билете также будет QR-код для проверки.

Также отдельно урегулировали вопрос электронных билетов. Как известно, ранее пассажир часто имел только подтверждение списания денег с карты, без настоящего документа о поездке. Однако отныне после оплаты человек получает полноценный электронный билет, который можно сохранить на смартфоне, получить в виде QR-кода, на электронную почту, в приложение или в личный кабинет.

Для разных типов перевозок предусмотрены свои особенности. Например, в междугородних рейсах билет должен содержать информацию о пересадках и время ожидания. Зато в международных перевозках билет будет именным — с указанием имени и фамилии пассажира, без возможности передать его другому человеку. А на пригородных маршрутах в случае перевозки багажа будет оформляться отдельная багажная квитанция.

Также впервые на уровне правил четко прописали требования к билетам в трамваях, троллейбусах и метро. Электронный билет можно будет получить через QR-код, мобильное приложение, электронную почту или личный кабинет пассажира.

В министерстве добавляют, что ранее уже были утверждены технические требования к системам оплаты проезда, которые должны обеспечить совместимость электронных билетов и удобное обслуживание льготных пассажиров.

"Эти решения создают основу для внедрения в Украине единого Smart Ticket и дальнейшей цифровизации сферы пассажирских перевозок", — говорится в сообщении.

