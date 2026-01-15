Блекаут у Києві: експерт розповів, коли покращиться ситуація з графіками відключень світла

Ситуація в енергосистемі України та Києва зокрема залишається дуже складною, незважаючи на всі зусилля аварійно-ремонтних бригад. Про те, чи покращиться становище найближчим часом, експерти говорять дуже обережно.

Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики зазначає, що хоч ремонти і йдуть, ситуація в енергетиці поки що кардинально не змінилася. Про це він розповів в інтерв'ю "Телеграфу".

"Протягом вихідних має почати оговтуватися — але це за умови, що атаки вдасться нівелювати або відбивати", — зазначив він.

У разі, якщо ці умови реалізуються, графіки стануть менш жорсткими. Однак говорити про повне їх скасування ще дуже рано, оскільки ситуація залежить від багатьох чинників, насамперед, від безпеки енергооб'єктів.

На запитання журналістів про те, скільки ще атак витримають енерго- і теплоінфраструктура Києва, він відповів:

"Це залежить від того, якими будуть результати атак. Передбачити це неможливо. Кожна атака різна за масштабами і наслідками".

Однією з ключових проблем, яка сьогодні уповільнює процес відновлення пошкоджених об'єктів, є брак обладнання для ремонту.

Щодо ситуації з проривом труб у деяких будинках столиці, то, за словами Харченка, офіційного підтвердження цієї інформації він не бачив, але припускає, що могло порвати труби під час їхнього заповнення.

"Але фотографії були у форматі "кіно про апокаліпсис"", — констатує він.

Відсутність тепла в сотнях будинків, про що раніше говорив мер Віталій Кличко, Харченко пояснює не проблемами з теплом як таким.

"У трубах є тепло. Проблема з циркуляційними насосами, які не виходить запустити через дефіцит електроенергії. Зараз ганяють генератори і поступово підключають будинки", — пояснив експерт.

Раніше Харченко заявляв, що роздав би київським енергетикам ордени за порятунок міста в безпрецедентних для всього світу умовах.

"Об'єктивно складнішої ситуації, ніж війна, не було. Це ж реально ніколи у світі не було атак у -15 на місто, в якому є центральне опалення і яке було зруйноване", — ділився він із журналістами BIHUS Info.

Тим часом у столиці продовжують мусувати тему з можливою евакуацією мешканців на тлі сильних морозів і проблем із теплом і світлом. Напередодні нардеп Богдан Кицак говорив про це, проте його однопартієць зі "Слуги народу" Олена Шуляк спростувала цю інформацію.