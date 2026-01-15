Блэкаут в Киеве: эксперт рассказал, когда улучшится ситуация с графиками отключений света

Ситуация в энергосистеме Украины и Киева в частности остается очень сложной, несмотря на все усилия аварийно-ремонтных бригад. О том, улучшится ли положение в ближайшее время, эксперты говорят очень осторожно.

Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики отмечает, что хоть ремонты и идут, ситуация в энергетике пока что кардинально не изменилась. Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

"В течение выходных должно начать приходить в себя — но это при условии, что атаки удастся нивелировать или отбивать", – отметил он.

В случае, если эти условия реализуются, графики станут менее жесткими. Однако говорить о полной их отмене еще очень рано, поскольку ситуация зависит от многих факторов, в первую очередь, от безопасности энергообъектов.

На вопрос журналистов о том, сколько еще атак выдержат энерго- и теплоинфраструктура Киева, он ответил:

Відео дня

"Это зависит от того, какими будут результаты атак. Предугадать это невозможно. Каждая атака разная по масштабам и последствиям".

Одной из ключевых проблем, которая сегодня замедляет процесс восстановления поврежденных объектов, является нехватка оборудования для ремонта.

Что касается ситуации с прорывом труб в некоторых домах столицы, то, по словам Харченко, официального подтверждения этой информации он не видел, но допускает, что могло порвать трубы во время их заполнения.

"Но фотографии были в формате "кино об апокалипсисе"", – констатирует он.

Отсутствие тепла в сотнях домов, о чем ранее говорил мэр Виталий Кличко, Харченко объясняет не проблемами с теплом как таковым.

"В трубах есть тепло. Проблема с циркуляционными насосами, которые не выходит запустить из-за дефицита электроэнергии. Сейчас гоняют генераторы и постепенно подключают дома", – объяснил эксперт.

Ранее Харченко заявлял, что раздал бы киевским энергетикам ордена за спасение города в беспрецедентных для всего мира условиях.

"Объективно более сложной ситуации, чем война, не было. Это же реально никогда в мире не было атак в -15 на город, в котором есть центральное отопление и который был разрушен", – делился он с журналистами BIHUS Info.

Тем временем в столице продолжают муссировать тему с возможной эвакуацией жителей на фоне сильных морозов и проблем с теплом и светом. Накануне нардеп Богдан Кицак говорил об этом, однако его однопартиец из "Слуги народа" Елена Шуляк опровергла эту информацию.