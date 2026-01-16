По одній на район: у КМВА попередили, які аптеки працюватимуть у тривалий блекаут

У Києві є шість аптек, де цілодобово можна буде купити ліки, навіть якщо станеться тривале знеструмлення. Киянам радять мати готівку на такий випадок.

"На випадок тривалої відсутності електропостачання у столиці визначили перелік чергових аптечних пунктів КП "Фармація", що працюватимуть цілодобово. Наразі всі аптеки мережі працюють у штатному режимі, за власними графіками", — повідомили 16 січня у Київській міській державній адміністрації з посиланням на Департаменті охорони здоров’я.

Усі ці аптеки розташовані на базі лікарень, забезпечені резервним живленням і готові до цілодобової роботи навіть в умовах блекауту. Є пункти як на правому, так і на лівому берегах столиці.

Розміщення аптек у корпусах медзакладів гарантує, що кияни зможуть придбати життєво необхідні лики навіть у випадку повного блекауту у місті. В тому числі йдеться про інсулін.

Відео дня

До списку цілодобово доступних без світла аптек увійшли:

аптечний пункт № 1 (аптека № 69) при "Київській міській клінічній лікарні №1" (корпус 1), за адресою Харківське шосе, 121 — Дарницький район ;

; аптечний пункт № 3 (аптека № 119) при "Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги", за адресою вул. Кубанської України, 10 — Деснянський район ;

; аптечний пункт № 3 (аптека № 74) при "Київській міській дитячій клінічній лікарні №1", за адресою вул. Богатирська, 30, корпус 1 — Оболонський район ;

; аптечний пункт № 4 (аптека № 99) при "Київській міській клінічній лікарні №6" (Медмістечко), за адресою просп. Любомира Гузара, 3 — Солом’янський район ;

; аптечний пункт № 1 (аптека № 125) при "Київській міській клінічній лікарні №12", за адресою вул. Професора Підвисоцького, 4-А — Печерський район ;

; аптека №52 при лікарні "Охматдит", за адресою вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1 — Шевченківський район.

"У Департаменті радять мати при собі готівку, оскільки під час знеструмлень банківські термінали можуть працювати з перебоями", — наголосили у КМДА.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що в Україні не лишилося жодної цілої електростанції після обстрілів ЗС РФ. Він наголосив, що з таким викликом донині не стикався у світі ніхто. Попри все обленерго контролюють ситуацію, хоч і змушені застосовувати значні обмеження.

У Києві через надзвичайну енергетичну ситуацію продовжили шкільні канікули до 1 лютого. Також студентів та учнів коледжів перевели на дистанційне навчання. Що стосується дитячих садочків, рішення ухвалюватимуть окремо для кожного закладу.