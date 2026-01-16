По одной на район: в КГВА предупредили, какие аптеки будут работать в длительный блэкаут

В Киеве есть шесть аптек, где круглосуточно можно будет купить лекарства, даже если произойдет длительное обесточивание. Киевлянам советуют иметь наличные на такой случай.

"На случай длительного отсутствия электроснабжения в столице определили перечень дежурных аптечных пунктов КП "Фармация", которые будут работать круглосуточно. Сейчас все аптеки сети работают в штатном режиме, по собственным графикам", — сообщили 16 января в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения.

Все эти аптеки расположены на базе больниц, обеспечены резервным питанием и готовы к круглосуточной работе даже в условиях блэкаута. Есть пункты как на правом, так и на левом берегах столицы.

Размещение аптек в корпусах медучреждений гарантирует, что киевляне смогут приобрести жизненно необходимые лекарства даже в случае полного блэкаута в городе. В том числе речь идет об инсулине.

Відео дня

В список круглосуточно доступных без света аптек вошли:

аптечный пункт № 1 (аптека № 69) при "Киевской городской клинической больнице №1" (корпус 1), по адресу Харьковское шоссе, 121 — Дарницкий район ;

; аптечный пункт № 3 (аптека № 119) при "Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи", по адресу ул. Кубанской Украины, 10 — Деснянский район ;

; аптечный пункт № 3 (аптека № 74) при "Киевской городской детской клинической больнице №1", по адресу ул. Богатырская, 30, корпус 1 — Оболонский район ;

; аптечный пункт № 4 (аптека № 99) при "Киевской городской клинической больнице №6" (Медгородок), по адресу просп. Любомира Гузара, 3 — Соломенский район ;

; аптечный пункт № 1 (аптека № 125) при "Киевской городской клинической больнице №12", по адресу ул. Профессора Подвысоцкого, 4-А — Печерский район ;

; аптека №52 при больнице "Охматдет", по адресу ул. Вячеслава Черновола, 28/1 — Шевченковский район.

"В Департаменте советуют иметь при себе наличные, поскольку во время обесточивания банковские терминалы могут работать с перебоями", — отметили в КГГА.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не осталось ни одной целой электростанции после обстрелов ВС РФ. Он отметил, что с таким вызовом по сей день не сталкивался в мире никто. Несмотря на все облэнерго контролируют ситуацию, хотя и вынуждены применять значительные ограничения.

В Киеве из-за чрезвычайной энергетической ситуации продлили школьные каникулы до 1 февраля. Также студентов и учащихся колледжей перевели на дистанционное обучение. Что касается детских садов, решение будут принимать отдельно для каждого заведения.