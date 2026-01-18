Тепло для Києва: у Польщі в рекордні терміни зібрали кошти для купівлі генераторів

У Польщі за два дні закрили збір на купівлю та доставку 100 генераторів і станцій для Києва. Під час акції було зібрано понад 1 мільйон злотих, тому організатори вирішили продовжити ініціативу.

Кілька громадських організацій і фондів у Польщі об'єднали зусилля, щоб зібрати гроші для купівлі та доставки до Києва електричних генераторів. Акція проходить на місцевому сервісі збору коштів pomagam.pl.

Організатори наголошують, що російські безпілотники та ракети цілеспрямовано руйнують енергетичну інфраструктуру української столиці й 70 відсотків мешканців Києва в лютий мороз залишаються відрізаними від електрики та опалення.

При цьому, всього за два дні небайдужі донатори встигли "закрити" збір, пожертвувавши понад мільйон злотих, тобто понад 11 млн гривень.

Після чого організатори збору, здивовані солідарністю поляків, вирішили збільшити цільовий показник до 2 мільйонів злотих, щоб придбати вже 120 генераторів, а також паливо і спальні мішки.

На момент виходу матеріалу за три дні небайдужими 11 754 поляками було зібрано 1 483 304 злотих, тобто 17 773 838 гривень.

Акція в Польщі зі збору коштів на генератори для Києва Фото: скриншот

"Ви неймовірні! Щиро дякую!", — відреагував на збір Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Василь Боднар.

Фокус писав, що близько 100-150 тисяч киян, у будинках яких через мороз полопалися труби, найімовірніше залишаться без опалення до весни.

При цьому, на час надзвичайної ситуації в енергетиці навіть змінили правила комендантської години, запровадженої в країні на час воєнного стану. Мешканцям столиці дозволили вночі добиратися до найближчого Пункту Незламності або ж додому.