Тепло для Киева: в Польше в рекордные сроки собрали средства для покупки генераторов
В Польше за два дня закрыли сбор на покупку и доставку 100 генераторов и станций для Киева. Во время акции было собрано более 1 миллиона злотых, поэтому организаторы решили продлить инициативу.
Несколько общественных организаций и фондов в Польше объединили усилия, чтобы собрать деньги для покупки и доставки в Киев электрических генераторов. Акция проходит на местном сервисе сбора средств pomagam.pl.
Организаторы подчеркивают, что российские беспилотники и ракеты целенаправленно разрушают энергетическую инфраструктуру украинской столицы и 70 процентов жителей Киева в сильный мороз остаются отрезанными от электричества и отопления.
При этом, всего за два дня небезразличные донаторы успели "закрыть" сбор, пожертвовав более миллиона злотых, то есть более 11 млн гривен.Важно
После чего организаторы сбора, удивленные солидарностью поляков, решили увеличить целевой показатель до 2 миллионов злотых, чтобы приобрести уже 120 генераторов, а также топливо и спальные мешки.
На момент выхода материала за три дня неравнодушными 11 754 поляками было собрано 1 483 304 злотых, то есть 17 773 838 гривен.
"Вы невероятны! Спасибо большое!", — отреагировал на сбор Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Василий Боднар.
Фокус писал, что около 100-150 тысяч киевлян, в домах которых из-за мороза полопались трубы, вероятнее всего останутся без отопления до весны.
При этом, на время чрезвычайной ситуации в энергетике даже изменили правила комендантского часа, введенного в стране на время военного положения. Жителям столицы разрешили ночью добираться до ближайшего Пункта Несокрушимости или же домой.