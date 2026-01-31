Різке зростання поставок золота до Китаю у 2025 році відбувалося на фоні швидкого погіршення фінансової ситуації в Росії. Директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін у коментарі для Фокусу пояснив, чи є таке нарощування експорту вимушеним рішенням Кремля та як скорочення золотих резервів може позначитися на здатності фінансувати війну 2026 року.

Росія різко збільшила постачання золота до Китаю. За 2025 рік РФ поставила 25,3 тонни дорогоцінного металу, що у дев’ять разів перевищує показник 2024 року. У грошовому вимірі обсяг експорту виріс до 3,29 млрд дол. проти 223 млн дол. роком раніше. Такі кроки Москви в Україні називають вимушеним через фінансовий тиск та обмежений доступ до західних ринків. За даними Служби зовнішньої розвідки України, постачання золота до Китаю у 2025 році мали нерівномірний і ситуативний характер.

Москва наростила експорт золота до Пекіну

Основні обсяги постачання дорогоцінного металу припали на два періоди: лютий-березень та жовтень-грудень. Пікове навантаження було зафіксоване у грудні 2025-го, коли РФ відвантажила 10 тонн золота на 1,35 млрд доларів, це понад 40% річного обсягу.

Через фінансовий тиск Моква змушена продавати золото Пекіну Фото: З відкритих джерел

"Санкційний тиск і втрата доступу до західної торговельної інфраструктури змусили Росію переорієнтувати золоті потоки на Азію, передусім на Китай, фактично залишивши Москві обмежене коло покупців. Водночас різке нарощування експорту до КНР має вигляд короткострокового фінансового маневру, спрямованого на латання бюджетних розривів, зокрема наприкінці фінансового року, ціною скорочення стратегічних резервів", — повідомили в СЗР України.

Директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін підтвердив, що Москва змушена продавати золото Пекіну через санкції.

Станом на 1 січня 2026 року у Фонді національного добробуту РФ залишалося лише 160,2 тонни золота, тоді як у травні 2022 року було 554,9 тонни

"Дані про продаж золота вказують, що це явно не інвестиційна стратегія, а режим "гроші треба зараз". Санкції звузили валютні канали для РФ, тож золото пішло в ролі останньої твердої валюти, а офіційний Пекін став своєрідним банкоматом який залюбки приймає будь-які природні ресурси не питаючи про їх походження", — розповів Дмитро Чурін.

Чи зменшить "дірявий бюджет" апетити Кремля щодо України

Зростання експорту дорогоцінного металу супроводжувалося різким скороченням внутрішніх резервів: станом на 1 січня 2026 року у Фонді національного добробуту РФ залишалося лише 160,2 тонни золота, тоді як у травні 2022 року їх було 554,9 тонни.

"Це є вкрай нетипово для нормальної країни, проте саме РФ в "мирний" час накопичувала золото, а тепер віддає його прискореними темпами. Під час війни — це все виглядає як вимушений крок для РФ і вказує, що країна-агресор почала "проїдати" свої резерви", — пояснив Чурін.

Нерівномірний графік постачань, зокрема продаж понад 40%-річного обсягу в грудні, свідчить про гострі бюджетні проблеми Кремля.

Експерт зазначив, що класичний сценарій бюджетного року змушує оперативно закривати бюджетні дірки.

"Календар у РФ дедалі більше нагадує принцип "чим далі тим гірше". Але на превеликий жаль, РФ досі має потужну ресурсну базу яку неможливо нівелювати за короткий проміжок часу", — підкреслив аналітик.

Стрімке скорочення золотих резервів створює для РФ серйозні фінансові ризики, адже робить країну більш вразливою до економічних шоків. Як каже Чурін, суверенний фонд Росії дедалі більше схожий на "фонд швидкого реагування", а не на інструмент стабільності.

Подальше скорочення резервів може обмежити здатність Кремля фінансувати війну, адже це зменшує маневровність у нарощенні воєнної агресії

"Війна для РФ стає дедалі більше залежною від податків, емісії рубля та китайської толерантності. А це вже не економіка сили, а економіка витривалості — питання лише в тому, у кого вона довша — у цивілізованого світу, чи в агресора," — зауважив Чурін.

Мінфін Росії проводить маніпуляції з бюджетом

Паралельно з продажем золота Кремль вдається до бухгалтерських маневрів. Економіст, ексчлен Ради НБУ, член Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА) Віталій Шапран звернув увагу на дії Мінфіну РФ із бюджетом. Він зазначив: на початку року в Москві заявили, що все йде за планом, і дефіцит бюджету за підсумками 2025 року склав 5,65 трлн рублів, хоча спочатку планувався показник у 1,1 трлн.

Втім, за оцінкою експерта, навіть у ці цифри російська влада не вклалася. Близько 4-5 трлн рублів прихованого дефіциту було перенесено на 2026 рік за допомогою РЕПО операцій Центрального банку РФ з банками.

30 грудня 2025 року відбувся РЕПО-аукціон Центрального банку Росії на суму 4,7 трлн рублів, як зауважив Віталій Шапран, із нетиповим терміном у 15 днів, що збіглося з новорічними святами. Для порівняння, 2024-го за подібною схемою було проведено близько 2 трлн рублів, але тоді операції дробилися на кілька аукціонів.

"У 2025 році не стали перейматись і провели все за один день, а вже в січні Мінфін РФ всіх попередив, що на початку року буде підвищений дефіцит", — написав експерт.

За словами Шапрана, ситуація для РФ залишається досить серйозною. Якщо ціни на нафту Urals не повернуться до рівня 50-60 доларів за барель, дефіцит федерального бюджету може різко зрости. Уже за підсумками січня доходи від нафтогазового сектору можуть скоротитися на 45-50% у річному вимірі.

Раніше Фокус із посиланням на польське видання RMF24 повідомляв, що після кількох років повномасштабної війни проти України Росія дедалі гостріше відчуває наростання економічних проблем. Водночас санкційний тиск поки не змусив главу Кремля Володимира Путіна та його оточення переконати закінчувати війну.