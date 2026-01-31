Резкий рост поставок золота в Китай в 2025 году происходил на фоне быстрого ухудшения финансовой ситуации в России. Директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин в комментарии для Фокуса объяснил, является ли такое наращивание экспорта вынужденным решением Кремля и как сокращение золотых резервов может сказаться на способности финансировать войну 2026 года.

Россия резко увеличила поставки золота в Китай. За 2025 год РФ поставила 25,3 тонны драгоценного металла, что в девять раз превышает показатель 2024 года. В денежном измерении объем экспорта вырос до 3,29 млрд долл. против 223 млн долл. годом ранее. Такие шаги Москвы в Украине называют вынужденным из-за финансового давления и ограниченного доступа к западным рынкам. По данным Службы внешней разведки Украины, поставки золота в Китай в 2025 году имели неравномерный и ситуативный характер.

Москва нарастила экспорт золота в Пекин

Основные объемы поставок драгоценного металла пришлись на два периода: февраль-март и октябрь-декабрь. Пиковая нагрузка была зафиксирована в декабре 2025-го, когда РФ отгрузила 10 тонн золота на 1,35 млрд долларов, это более 40% годового объема.

Из-за финансового давления Моква вынуждена продавать золото Пекину

"Санкционное давление и потеря доступа к западной торговой инфраструктуре заставили Россию переориентировать золотые потоки на Азию, прежде всего на Китай, фактически оставив Москве ограниченный круг покупателей. В то же время резкое наращивание экспорта в КНР выглядит как краткосрочный финансовый маневр, направленный на латание бюджетных разрывов, в частности в конце финансового года, ценой сокращения стратегических резервов", — сообщили в СВР Украины.

Директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин подтвердил, что Москва вынуждена продавать золото Пекину из-за санкций.

По состоянию на 1 января 2026 года в Фонде национального благосостояния РФ оставалось лишь 160,2 тонны золота, тогда как в мае 2022 года было 554,9 тонны

"Данные о продаже золота указывают, что это явно не инвестиционная стратегия, а режим "деньги надо сейчас". Санкции сузили валютные каналы для РФ, поэтому золото ушло в роли последней твердой валюты, а официальный Пекин стал своеобразным банкоматом который охотно принимает любые природные ресурсы не спрашивая об их происхождении", — рассказал Дмитрий Чурин.

Уменьшит ли "дырявый бюджет" аппетиты Кремля в отношении Украины

Рост экспорта драгоценного металла сопровождался резким сокращением внутренних резервов: по состоянию на 1 января 2026 года в Фонде национального благосостояния РФ оставалось лишь 160,2 тонны золота, тогда как в мае 2022 года их было 554,9 тонны.

"Это крайне нетипично для нормальной страны, однако именно РФ в "мирное" время накапливала золото, а теперь отдает его ускоренными темпами. Во время войны — это все выглядит как вынужденный шаг для РФ и указывает, что страна-агрессор начала "проедать" свои резервы", — пояснил Чурин.

Неравномерный график поставок, в частности продажа более 40%-летнего объема в декабре, свидетельствует об острых бюджетных проблемах Кремля.

Неравномерный график поставок, в частности продажа более 40% годового объема в декабре, свидетельствует об острых бюджетных проблемах Кремля

Эксперт отметил, что классический сценарий бюджетного года заставляет оперативно закрывать бюджетные дыры.

"Календарь в РФ все больше напоминает принцип "чем дальше тем хуже". Но к большому сожалению, РФ до сих пор имеет мощную ресурсную базу которую невозможно нивелировать за короткий промежуток времени", — подчеркнул аналитик.

Стремительное сокращение золотых резервов создает для РФ серьезные финансовые риски, ведь делает страну более уязвимой к экономическим шокам. Как говорит Чурин, суверенный фонд России все больше похож на "фонд быстрого реагирования", а не на инструмент стабильности.

Дальнейшее сокращение резервов может ограничить способность Кремля финансировать войну, ведь это уменьшает маневренность в наращивании военной агрессии

"Война для РФ становится все более зависимой от налогов, эмиссии рубля и китайской толерантности. А это уже не экономика силы, а экономика выносливости — вопрос лишь в том, у кого она длиннее — у цивилизованного мира, или у агрессора", — отметил Чурин.

Минфин России проводит манипуляции с бюджетом

Параллельно с продажей золота Кремль прибегает к бухгалтерским маневрам. Экономист, экс-член Совета НБУ, член Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА) Виталий Шапран обратил внимание на действия Минфина РФ с бюджетом. Он отметил: в начале года в Москве заявили, что все идет по плану, и дефицит бюджета по итогам 2025 года составил 5,65 трлн рублей, хотя изначально планировался показатель в 1,1 трлн.

Впрочем, по оценке эксперта, даже в эти цифры российские власти не уложились. Около 4-5 трлн рублей скрытого дефицита было перенесено на 2026 год с помощью РЕПО операций Центрального банка РФ с банками.

30 декабря 2025 года состоялся РЕПО-аукцион Центрального банка России на сумму 4,7 трлн рублей, как заметил Виталий Шапран, с нетипичным сроком в 15 дней, что совпало с новогодними праздниками. Для сравнения, в 2024-м по подобной схеме было проведено около 2 трлн рублей, но тогда операции дробились на несколько аукционов.

"В 2025 году не стали переживать и провели все за один день, а уже в январе Минфин РФ всех предупредил, что в начале года будет повышенный дефицит", — написал эксперт.

По словам Шапрана, ситуация для РФ остается достаточно серьезной. Если цены на нефть Urals не вернутся к уровню 50-60 долларов за баррель, дефицит федерального бюджета может резко вырасти. Уже по итогам января доходы от нефтегазового сектора могут сократиться на 45-50% в годовом измерении.

Ранее Фокус со ссылкой на польское издание RMF24 сообщал, что после нескольких лет полномасштабной войны против Украины Россия все острее ощущает нарастание экономических проблем. В то же время санкционное давление пока не заставило главу Кремля Владимира Путина и его окружение убедить заканчивать войну.