Прем'єр Словаччини звинувачує Україну в затримці відновлення нафтопроводу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Київ у затримці перезапуску трубопроводу "Дружба". Ця інфраструктура транспортує російську нафту до країн Східної Європи через Україну.

Міністерство закордонних справ України заявило, що постачання російської нафти, призначеної для Східної Європи та транзитом через українську частину нафтопроводу "Дружба", було призупинено з 27 січня через напад Росії. Цю заяву прокоментував Фіцо, заявивши, що постачання нафти стало політичним питанням, як повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Однак словацький прем'єр не навів жодних доказів на підтвердження свого твердження. Натомість, він вважає, що Україна навмисно затримує ремонт "Дружби", щоб змусити Угорщину відмовитися від своєї незгоди з майбутнім членством України в Європейському Союзі. Раніше Фіцо підтримував відносини з Москвою після її вторгнення в Україну у 2022 році та звинувачував лідерів європейських країн у затягуванні війни шляхом постачання зброї Києву.

"У нас є інформація, що (трубопровід) мав бути відремонтований. Я сприймаю те, що відбувається сьогодні навколо нафти, як політичний шантаж Угорщини через безкомпромісну позицію Угорщини щодо членства України в ЄС", – сказав Фіцо журналістам після зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо в Братиславі в неділю. Він сказав, що тиск полягав у тому, що "якщо Угорщина погодиться на членство в ЄС, можливо, надійдуть поставки нафти".

Коментарі Фіцо повторили слова міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, який у п'ятницю звинуватив Україну у затримці відновлення потоків нафти. Словаччина та Угорщина продовжують купувати російський газ і нафту, незважаючи на зусилля ЄС повністю перейти на альтернативне енергопостачання. Обидві країни стверджують, що відсутність доступу до морських терміналів та альтернативних маршрутів ускладнює диверсифікацію та робить її дорогою.

Угорщина виступає проти вступу України до ЄС. Фіцо повторив, що Словаччина погодиться на це, якщо Київ виконає всі необхідні умови, але додав, що такі країни, як Сербія, Албанія та Чорногорія, набагато краще підготовлені до членства, ніж Україна. Фіцо також заявив, що не вірить жодній зі сторін конфлікту між Росією та Україною та не може сказати, хто відповідальний за пошкодження трубопроводу.

"З одного та іншого боку було стільки брехні, що в мене не вистачає сміливості сказати, хто бомбив чи знищив частину нафтової інфраструктури", – сказав Фіцо журналістам.

Нагадаємо, що 27 січня РФ атакувала Львівську область дронами. Під ударом опинився нафтопровід "Дружба", який використовується для транзиту російської нафти до Угорщини та Словаччини. Це була перша атака на даний нафтопровід на українській території.

Раніше ми також повідомляли, що транспортування нафти РФ до країн Східної Європи українською частиною нафтопроводу "Дружба" з 27 січня було призупинено через російську атаку. Інфраструктура зазнала ушкоджень унаслідок удару військ ворога, який спричинив пожежу.