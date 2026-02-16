Премьер Словакии обвиняет Украину в задержке восстановления нефтепровода

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Киев в задержке перезапуска трубопровода "Дружба". Эта инфраструктура транспортирует российскую нефть в страны Восточной Европы через Украину.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что поставки российской нефти, предназначенной для Восточной Европы и транзитом через украинскую часть нефтепровода "Дружба", были приостановлены с 27 января из-за нападения России. Это заявление прокомментировал Фицо, заявив, что поставки нефти стали политическим вопросом, как сообщает информационное агентство Reuters.

Однако словацкий премьер не привел никаких доказательств в подтверждение своего утверждения. Вместо этого он считает, что Украина намеренно задерживает ремонт "Дружбы", чтобы заставить Венгрию отказаться от своего несогласия с будущим членством Украины в Европейском Союзе. Ранее Фицо поддерживал отношения с Москвой после ее вторжения в Украину в 2022 году и обвинял лидеров европейских стран в затягивании войны путем поставок оружия Киеву.

"У нас есть информация, что (трубопровод) должен был быть отремонтирован. Я воспринимаю то, что происходит сегодня вокруг нефти, как политический шантаж Венгрии из-за бескомпромиссной позиции Венгрии относительно членства Украины в ЕС", — сказал Фицо журналистам после встречи с государственным секретарем США Марко Рубио в Братиславе в воскресенье. Он сказал, что давление заключалось в том, что "если Венгрия согласится на членство в ЕС, возможно, поступят поставки нефти".

Комментарии Фицо повторили слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который в пятницу обвинил Украину в задержке восстановления потоков нефти. Словакия и Венгрия продолжают покупать российский газ и нефть, несмотря на усилия ЕС полностью перейти на альтернативное энергоснабжение. Обе страны утверждают, что отсутствие доступа к морским терминалам и альтернативным маршрутам затрудняет диверсификацию и делает ее дорогой.

Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС. Фицо повторил, что Словакия согласится на это, если Киев выполнит все необходимые условия, но добавил, что такие страны, как Сербия, Албания и Черногория, гораздо лучше подготовлены к членству, чем Украина. Фицо также заявил, что не верит ни одной из сторон конфликта между Россией и Украиной и не может сказать, кто ответственен за повреждение трубопровода.

"С одной и другой стороны было столько лжи, что у меня не хватает смелости сказать, кто бомбил или уничтожил часть нефтяной инфраструктуры", — сказал Фицо журналистам.

Напомним, что 27 января РФ атаковала Львовскую область дронами. Под ударом оказался нефтепровод "Дружба", который используется для транзита российской нефти в Венгрию и Словакию. Это была первая атака на данный нефтепровод на украинской территории.

Ранее мы также сообщали, что транспортировка нефти РФ в страны Восточной Европы украинской частью нефтепровода "Дружба" с 27 января была приостановлена из-за российской атаки. Инфраструктура получила повреждения в результате удара войск врага, который вызвал пожар.