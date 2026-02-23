"У квітні не буде чим фінансувати видатки": Гетманцев прогнозує "фінансову трагедію" в Україні

Нардеп Данило Гетманцев заявив, що українська економіка наближається до "фінансової трагедії". За його словами, Україна вже використовує кошти, закладені в державному бюджеті на друге півріччя 2026 року.

Про наближення "фінансової трагедії" та нестачу коштів у бюджеті України голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю Forbes, опублікованому 23 лютого. На питання щодо законопроєкту про включенн ФОП до платників ПДВ парламентар відповів, що комітет чекає на пропозицію від Кабінету міністрів для обговорення.

"Ситуація виглядає доволі дивною: з одного боку, Кабмін погоджує маяк в перемовинах із партнерами, а потім наполягає на його перенесенні. Тепер, після перенесення, ми очікуємо в парламенті Big Beautiful Bill у березні", — розповів нардеп.

Законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, який теж є одним із маяків Міжнародного валютного фонду, тричі не могли включити до порядку денного через відсутність голосів у парламенті. За словами Гетманцева, проблема виключно в політичній складовій, але без кредиту МВФ у бюджеті України не вистачить грошей на фінансування видатків.

"Ситуація з ухваленням важливих фінансових рішень дуже складна. Не у всіх колег (не тільки з Ради, але й з уряду) є передчуття фінансової трагедії. Воно є в мене, у міністра фінансів є, бо він розуміє, що у квітні не буде чим фінансувати видатки. Сьогодні ми вже використовуємо ті кошти, які були закладені на друге півріччя", — сказав народний депутат.

Він додав, що перенесення вимог щодо податків для ФОП і оподаткування цифрових платформ з prior action у статус маяків не змінило того, що вони є обов'язковими до виконання.

"З одного боку, уряд погоджує маяки в програмі з МВФ, зокрема щодо введення ПДВ для ФОП, а з іншого — розширює абсолютно неефективну програму Нацкешбеку виплатами у 15% від вартості товарів. Як мають реагувати на це депутати і суспільство? Тому в багатьох в уряді та парламенті немає передчуття фінансової трагедії, всі думають, що "якось воно буде", бо раніше вдавалося пройти такі періоди. Цього разу ситуація інша", — сказав Гетманцев.

Нагадаємо, видання Financial Times 20 лютого писало, що Україні загрожує дефіцит бюджету вже в другому кварталі 2026 року, бо Угорищна заблокувала рішення ЄС про виділення кредиту в 90 млрд євро.

8 лютого Данило Гетманцев казав, що Україна більше не може підвищувати податки для "білих" підприємців, і натомість має виводити "чорний" бізнес із "тіні".