"В апреле нечем будет финансировать расходы": Гетманцев прогнозирует "финансовую трагедию" в Украине

Нардеп Даниил Гетманцев заявил, что украинская экономика приближается к "финансовой трагедии". По его словам, Украина уже использует средства, заложенные в государственном бюджете на второе полугодие 2026 года.

О приближении "финансовой трагедии" и нехватке средств в бюджете Украины глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сказал в интервью Forbes, опубликованном 23 февраля. На вопрос о законопроекте о включении ФЛП в плательщики НДС парламентарий ответил, что комитет ждет предложения от Кабинета министров для обсуждения.

"Ситуация выглядит довольно странной: с одной стороны, Кабмин согласовывает маяк в переговорах с партнерами, а потом настаивает на его переносе. Теперь, после переноса, мы ожидаем в парламенте Big Beautiful Bill в марте", — рассказал нардеп.

Законопроект о налогообложении цифровых платформ, который тоже является одним из маяков Международного валютного фонда, трижды не могли включить в повестку дня из-за отсутствия голосов в парламенте. По словам Гетманцева, проблема исключительно в политической составляющей, но без кредита МВФ в бюджете Украины не хватит денег на финансирование расходов.

"Ситуация с принятием важных финансовых решений очень сложная. Не у всех коллег (не только из Рады, но и из правительства) есть предчувствие финансовой трагедии. Оно есть у меня, у министра финансов есть, потому что он понимает, что в апреле не будет чем финансировать расходы. Сегодня мы уже используем те средства, которые были заложены на второе полугодие", — сказал народный депутат.

Он добавил, что перенос требований по налогам для ФЛП и налогообложения цифровых платформ с prior action в статус маяков не изменил того, что они являются обязательными к исполнению.

"С одной стороны, правительство согласовывает маяки в программе с МВФ, в частности о введении НДС для ФЛП, а с другой — расширяет абсолютно неэффективную программу Нацкешбека выплатами в 15% от стоимости товаров. Как должны реагировать на это депутаты и общество? Поэтому у многих в правительстве и парламенте нет предчувствия финансовой трагедии, все думают, что "как-то оно будет", потому что раньше удавалось пройти такие периоды. На этот раз ситуация другая", — сказал Гетманцев.

Напомним, издание Financial Times 20 февраля писало, что Украине грозит дефицит бюджета уже во втором квартале 2026 года, потому что Угорищная заблокировала решение ЕС о выделении кредита в 90 млрд евро.

8 февраля Даниил Гетманцев говорил, что Украина больше не может повышать налоги для "белых" предпринимателей, и вместо этого должна выводить "черный" бизнес из "тени".