Відновлення України коштуватиме понад пів трильйона доларів: які сфери постраждали найбільше

Для того щоб відновити економіку України після війни знадобиться майже 600 мільярдів доларів у наступні 10 років. Порівняно з минулим роком відновлення стало дорожчим на 12%.

Основною причиною стало зростання пошкодженої або зруйнованої енергетичної інфраструктури на 21% порівняно з 2025 роком. Про це йдеться в оцінці Світового банку, ООН, Європейської комісії та уряду України, яку презентували до четвертої річниці російського вторгнення в Україну, повідомляє Reuters.

Водночас дослідження не враховує масштабні атаки на енергоінфраструктуру, які Росія здійснила у січні та лютому 2026 року, які призвели до відсутності електроенергії, опалення та води в сотень тисяч людей.

Прямі збитки України від російського вторгнення сягнули 195 мільярдів доларів, що на 11% більше, ніж рік тому. Найбільше постраждали житловий, транспортний та енергетичний сектори. Водночас ці збитки перевищують збитки 2022 року, про які йшлося у першому звіті.

У звіті наголошують, що збитки, завдані вторгненням Росії, постійно зростають.

Також йдеться про те, що російсько-українська війна призвела до найбільшої кризи біженців до Європи з часів Другої світової війни, де станом на грудень 2025 року перебуває понад 6 мільйонів українців. Ще близько 4,6 мільйона осіб є внутрішньо переміщеними особами в Україні.

ВВП України також знизився на 21%, ніж це було до пономасштабної війни. Очікується, що зростання ВВП обмежиться 2% у 2026 році, однак прогнози на наступні роки є більш позитивними — до 4% у 2027 році та 4,5% у 2028 році. Однак для цього має бути досягнуто угоду про завершення війни.

"Через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Росії загальна вартість реконструкції та відновлення України оцінюється майже в 588 мільярдів доларів впродовж наступного десятиліття, що майже втричі перевищує номінальний ВВП України на 2025 рік", — заявила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко.

Водночас вона наголосила, що українці надалі демонструють стійкість, а підприємці продовжують працювати навіть попри безпрецендентні атаки на енергосистему України.

Найбільше постраждала житлова та транспортна галузь

Найбільш серйозні збитки були завдані житловому сектору. За оцінками Світового банку, було пошкоджено близько 14% від загального житлового фонду. Збитки становлять 61 мільярд доларів.

Наступною сферою за обсягом пошкоджень є збитки залізниці та транспортного сектору загалом, де збитки склали 40,3 мільярда доларів.

Енергетичний сектор, який є мішенню російських ракетних та дронових ударів, зазнав збитків на суму майже 25 мільярдів доларів. Однак удари 2026 року не враховані у звіті.

Наголошується, що український уряд вже зараз вживає заходів для відбудови. Зокрема, у 2026 році було виділено близько 15,25 мільярда доларів на різні програми.

Україна та її партнери вже витратили 20,3 мільярда доларів з лютого 2022 року на терміновий ремонт у різних секторах, зокрема у житловому будівництві.

У звіті зазначається, що Україна могла б покрити близько 40% своїх потреб у відбудові за рахунок приватного сектору, якби провела цілеспрямовані реформи для залучення інвестицій у сектори виробництво, зокрема в сільське господарство, промисловість та туризм.

Натомість стара економічна модель, де конкуренція є незначною, значна частина економіки є в тіні, а також є значний державний вплив, не зможе створити умови для розвитку бізнесу, що є необхідним для відновлення.

Координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Маттіас Шмале заявив, що вжиття заходів для повернення біженців, реінтеграції ветеранів та розширення ролі жінок у різних галузях матиме вирішальне значення для забезпечення економічного майбутнього України.

Дані ООН показують, що зараз в Україні на 2,4 мільйона дітей менше, ніж до війни.

