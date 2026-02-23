Восстановление Украины будет стоить более полутриллиона долларов: какие сферы пострадали больше всего

Для того чтобы восстановить экономику Украины после войны понадобится почти 600 миллиардов долларов в следующие 10 лет. По сравнению с прошлым годом восстановление стало дороже на 12%.

Основной причиной стал рост поврежденной или разрушенной энергетической инфраструктуры на 21% по сравнению с 2025 годом. Об этом говорится в оценке Всемирного банка, ООН, Европейской комиссии и правительства Украины, которую презентовали к четвертой годовщине российского вторжения в Украину, сообщает Reuters.

В то же время исследование не учитывает масштабные атаки на энергоинфраструктуру, которые Россия осуществила в январе и феврале 2026 года, которые привели к отсутствию электроэнергии, отопления и воды у сотен тысяч людей.

Прямые убытки Украины от российского вторжения достигли 195 миллиардов долларов, что на 11% больше, чем год назад. Больше всего пострадали жилой, транспортный и энергетический секторы. В то же время эти убытки превышают убытки 2022 года, о которых говорилось в первом отчете.

Відео дня

В отчете отмечается, что ущерб, нанесенный вторжением России, постоянно растет.

Также говорится о том, что российско-украинская война привела к крупнейшему кризису беженцев в Европу со времен Второй мировой войны, где по состоянию на декабрь 2025 года находится более 6 миллионов украинцев. Еще около 4,6 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами в Украине.

ВВП Украины также снизился на 21%, чем это было до пономасштабной войны. Ожидается, что рост ВВП ограничится 2% в 2026 году, однако прогнозы на последующие годы являются более позитивными — до 4% в 2027 году и 4,5% в 2028 году. Однако для этого должно быть достигнуто соглашение о завершении войны.

"Через четыре года после начала полномасштабного вторжения России общая стоимость реконструкции и восстановления Украины оценивается почти в 588 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, что почти втрое превышает номинальный ВВП Украины на 2025 год", — заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

В то же время она подчеркнула, что украинцы в дальнейшем демонстрируют устойчивость, а предприниматели продолжают работать даже несмотря на беспрецедентные атаки на энергосистему Украины.

Больше всего пострадала жилищная и транспортная отрасль

Наиболее серьезные убытки были нанесены жилищному сектору. По оценкам Всемирного банка, было повреждено около 14% от общего жилого фонда. Убытки составляют 61 миллиард долларов.

Следующей сферой по объему повреждений является ущерб железной дороги и транспортного сектора в целом, где убытки составили 40,3 миллиарда долларов.

Энергетический сектор, который является мишенью российских ракетных и беспилотных ударов, понес убытки на сумму почти 25 миллиардов долларов. Однако удары 2026 года не учтены в отчете.

Отмечается, что украинское правительство уже сейчас принимает меры для восстановления. В частности, в 2026 году было выделено около 15,25 миллиарда долларов на различные программы.

Украина и ее партнеры уже потратили 20,3 миллиарда долларов с февраля 2022 года на срочный ремонт в различных секторах, в частности в жилищном строительстве.

В отчете отмечается, что Украина могла бы покрыть около 40% своих потребностей в восстановлении за счет частного сектора, если бы провела целенаправленные реформы для привлечения инвестиций в секторы производство, в частности в сельское хозяйство, промышленность и туризм.

Зато старая экономическая модель, где конкуренция незначительна, значительная часть экономики в тени, а также значительное государственное влияние, не сможет создать условия для развития бизнеса, что необходимо для восстановления.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Маттиас Шмале заявил, что принятие мер для возвращения беженцев, реинтеграции ветеранов и расширения роли женщин в различных отраслях будет иметь решающее значение для обеспечения экономического будущего Украины.

Данные ООН показывают, что сейчас в Украине на 2,4 миллиона детей меньше, чем до войны.

Ранее Фокус рассказывал, что мирное соглашение между США и Россией может привести к тому, что восстановление и отстройку Украины будет финансировать Европа.

Ранее сообщалось, что Украина и США планируют подписать соглашение, которое будет предусматривать реконструкцию Украины, на 800 млрд долларов.