Будущее Европы зависит от результатов переговоров США и России: какие сценарии возможны, — FP

Вопрос завершения российско-украинской войны сейчас решается на трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и США. В то же время Европа пока не вовлечена в завершение крупнейшей войны на континенте со времен Второй мировой.

Однако в зависимости от того, как завершатся переговоры, Европа может почувствовать финансовые последствия для себя. Поэтому Брюссель должен найти варианты того, как также принять участие в переговорах. Такое мнение высказала колумнистка Foreign Policy Агата Демаре.

Она предупреждает, что мирное соглашение между Россией и США, вероятно, будет предусматривать частичное ослабление санкций, из-за чего Европе надо будет решить, присоединится ли она к частичному ослаблению санкций.

Провал переговоров и разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном может привести к необходимости усиливать санкции против РФ.

Відео дня

США и Россия смогут заключить соглашение

Автор предупреждает, что возможное соглашение между США и Россией о завершении войны будет предусматривать ослабление санкций. Для Европы это будет нести три немедленные последствия:

Россия согласится на соглашение только в обмен на ослабление санкций, в частности в отношении теневого флота РФ. Из-за этого частный сектор ЕС будет требовать такого же послабления, ссылаясь на то, что европейские фирмы будут уступать конкурентам из США. Поэтому Европе будет очень непросто продолжить антироссийские санкции. Следующее продление санкций запланировано на июль.

Соглашение между Москвой и Россией будет предусматривать участие американских энергетических компаний в разработке российских газовых и нефтяных месторождений. Это будет угрожать возвращению российской энергетики на рынок Евросоюза, что может увеличить зависимость от РФ еще больше.

Мирное соглашение между США и Россией может привести к тому, что восстановление и восстановление Украины будет финансировать Европа, как того хочет Дональд Трамп. По оценкам Всемирного банка по состоянию на февраль 2025 года, это будет стоить около 524 миллиардов долларов. В условиях экономических проблем в ряде стран Европы это может привести к спорам о судьбе замороженных активов России в европейских банках.

США и Россия не смогут заключить соглашение

Провал переговоров может привести к возобновлению совместной работы США и Европы над санкциями против Кремля, в частности против теневого флота России. По мнению автора, такой сценарий был бы "кошмаром" для Москвы, которая уже имеет проблемы из-за санкций США против нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть" в октябре 2025 года.

Из-за американских санкций российские доходы от нефти упали вдвое по сравнению с январем прошлого года. До полномасштабной войны доходы от нефти составляли половину доходов в бюджет РФ, тогда как сейчас эта цифра сократилась до 24%.

В Кремле понимают, что экономически они находятся под угрозой. 2026 год станет последним, когда Кремль может продавать Европе сжиженный природный газ и трубопроводный газ. Общий объем продаж газа в 2025 году составил 22 миллиарда евро, что покрыло значительную часть военных расходов России.

Запрет США на импорт российского урана также начнет действовать в 2027 году, правда — в конце года. Это еще больше снизит экспортные доходы России.

Автор отмечает, что европейские лидеры уже сейчас должны подготовиться к обоим сценариям, чтобы доказать, что заслуживают место за столом переговоров.

Однако она считает, что два непохожих сценария могут помешать подготовить четкий план, а возможная импровизация станет худшим вариантом для Европы.

Отметим, Фокус писал об итогах мирных переговоров в Женеве, озвученные представителями Украины, РФ и США. Первым появился комментарий главы российской делегации Владимира Мединского, который заявил о "тяжелом и деловом" разговоре. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сообщил об "определенном прогрессе", а глава украинской делегации Кирилл Буданов — о "непростом" разговоре.

Также стало известно, что темой следующей встречи станут конкретные вопросы о контроле США и РФ над Запорожской АЭС.

Напоминаем, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие требования по Донбассу совместно выдвигают РФ и США на мирных переговорах.