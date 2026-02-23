Майбутнє Європи залежить від результатів перемовин США та Росії: які сценарії можливі, — FP

Питання завершення російсько-української війни наразі розв'язується на тристоронніх перемовинах між Росією, Україною та США. Водночас Європа наразі не залучена до завершення найбільшої війни на континенті з часів Другої світової.

Однак в залежності від того, як завершаться перемовини, Європа може відчути фінансові наслідки для себе. Тож Брюссель має знайти варіанти того, як також взяти участь в перемовинах. Таку думку висловила колумністка Foreign Policy Агата Демаре.

Вона попереджає, що мирна угода між Росією та США, ймовірно, передбачатиме часткове послаблення санкцій, через що Європі треба буде вирішити, чи долучиться вона до часткового послаблення санкцій.

Провал перемовин та розрив відносин між Москвою та Вашингтоном може призвести до необхідності посилювати санкції проти РФ.

США та Росія зможуть укласти угоду

Авторка попереджає, що можлива угода між США та Росією щодо завершення війни передбачатиме послаблення санкцій. Для Європи це нестиме три негайні наслідки:

Росія погодиться на угоду лише в обмін на послаблення санкцій, зокрема щодо тіньового флоту РФ. Через це приватний сектор ЄС вимагатиме такого ж послаблення, посилаючись на те, що європейські фірми поступатимуться конкурентам зі США. Через це Європі буде дуже непросто продовжити антиросійські санкції. Наступне продовження санкцій заплановане на липень.

Угода між Москвою та Росією передбачатиме участь американських енергетичних компаній щодо розробки російських газових та нафтових родовищ. Це загрожуватиме поверненню російської енергетики на ринок Євросоюзу, що може збільшити залежність від РФ ще більшою.

Мирна угода між США та Росією може призвести до того, що відновлення та відбудову України фінансуватиме Європа, як того хоче Дональд Трамп. За оцінками Світового банку станом на лютий 2025 року, це вартуватиме близько 524 мільярдів доларів. В умовах економічних проблем у низці країн Європи це може призвести до суперечок щодо долі заморожених активів Росії в європейських банках.

США та Росія не зможуть укласти угоду

Провал перемовин може призвести до відновлення спільної роботи США та Європи над санкціями проти Кремля, зокрема проти тіньового флоту Росії. На думку авторки, такий сценарій був би "кошмаром" для Москви, яка вже має проблеми через санкції США проти нафтових гігантів "Лукойл" та "Роснефть" у жовтні 2025 року.

Через американські санкції російські доходи від нафти впали вдвічі порівняно з січнем минулого року. До повномасштабної війни прибутки від нафти становили половину доходів до бюджету РФ, тоді як зараз ця цифра скоротилася до 24%.

У Кремлі розуміють, що економічно вони перебувають під загрозою. 2026 рік стане останнім, коли Кремль може продавати Європі зріджений природний газ та трубопровідний газ. Загальний обсяг продажів газу в 2025 році склав 22 мільярди євро, що покрило значну частину військових витрат Росії.

Заборона США на імпорт російського урану також почне діяти в 2027 році, щоправда — наприкінці року. Це ще більше знизить експортні доходи Росії.

Авторка наголошує, що європейські лідери вже зараз повинні підготуватися до обох сценаріїв, аби довести, що заслуговують на місце за столом перемовин.

Однак вона вважає, що два несхожі сценарії можуть завадити підготувати чіткий план, а можлива імпровізація стане найгіршим варіантом для Європи.

Зазначимо, Фокус писав про підсумки мирних переговорів у Женеві, озвучені представниками України, РФ та США. Найпершим з'явився коментар очільника російської делегації Володимира Мединського, який заявив про "важку та ділову" розмову. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф повідомив про "певний прогрес", а глава української делегації Кирило Буданов — про "непросту" розмову.

Також стало відомо, що темою наступної зустрічі стануть конкретні питання про контроль США та РФ над Запорізькою АЕС.

Нагадуємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський розповів, які вимоги щодо Донбасу спільно висувають РФ та США на мирних переговорах.