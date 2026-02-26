Партнери не дозволять відновити роботу Чорнобильської АЕС: через ядерну зброю, — експерт

Україна теоретично може відновити роботу окремих блоків Чорнобильської атомної електростанції для додаткової генерації. Водночас міжнародні партнери навряд підтримають таку ініціативу.

Усе через загрозу створення ядерної зброї. Про це заявив директор "Центру досліджень енергетики" Олександр Харченко в інтерв'ю на каналі "Андрій Жупанін".

Експерт пояснив, що технічно запустити блоки можливо. Однак через те, що тип реакторів, який стояв на Чорнобильських блоках, здатен виробляти збройний плутоній, який використовується для створення ядерної зброї, міжнародні партнери не підтримають таку ідею.

Водночас це питання може розглядатися в майбутньому, коли завершиться війна, і міжнародні партнери, зокрема МАГАТЕ, зможуть контролювати ЧАЕС.

Однак, ймовірно, навіть тоді ця ідея не буде підтримана, тому що на будівництво саркофагу над четвертим блоком ЧАЕС було витрачено багато грошей, а сама Чорнобильська АЕС сприймається як загроза у західному сприйнятті, зазначив експерт.

Нагадаємо, що міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що новий саркофаг на Чорнобильській АЕС втратив свої основні функції забезпечення безпеки, включно зі здатністю утримувати небезпечні викиди.

Наприкінці 2025 року ЧАЕС знову опинилася в зоні підвищеного ризику через можливі повторні російські удари. Керівництво об’єкта попередило, що нова атака може мати критичні наслідки для системи захисту зруйнованого реактора.

Також Фокус писав, що 1 жовтня внаслідок удару ЗС РФ на Чорнобильській АЕС блекаут тривав понад три години. Для цілеспрямованого удару ворог застосував понад 20 БпЛА.

Крім того, Фокус пояснював, що стоїть за діями Росії навколо ЗАЕС і ЧАЕС